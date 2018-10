1 октября 2018 г. Нектария Стамули и Дрю Хиншо | The Wall Street Journal США взялись за "убежище для денег", излюбленное Россией: Кипр "В Страстную пятницу, когда топ-менеджеры крупнейшего банка Кипра находились в греческих православных церквах, их телефоны начали вибрировать. Крупнейший акционер банка, российский олигарх Виктор Вексельберг, только что попал под санкции Минфина США", - повествуют корреспонденты The Wall Street Journal Нектария Стамули и Дрю Хиншо. "Менеджеры Bank of Cyprus спешно собрались, чтобы составить письмо, извещающее инвестора-миллиардера, что он должен забрать из банка свои деньги. Их солнечный остров, который давно является любимым убежищем для денег богатых россиян, стал одной из главных точек американской атаки, призванной "выкачать" деньги, которые, как утверждают американские официальные лица, отмываются союзниками Владимира Путина по всей Европе", - говорится в статье. Для Кипра новый санкционный список США стал началом кампании за изменение бизнес-модели - кампании, которая, по мнению издания, станет экзаменом на могущество самой Америки. Газета утверждает: "Кольцо стран на периферии Европы, в том числе Мальта и Латвия, подвергается колоссальному давлению - от них требуют расстаться с выгодными российскими клиентами. На Кипре это давление сильнее, чем где-либо еще". Авторы описывают встречу чиновника Минфина США с главными регуляторами Кипра, произошедшую в начале мая. Американец "размахивал списком с именами следующей группы российских олигархов, которые, вероятно, подвергнутся карам" и "упомянул о латвийском банке, недавно закрытом после того, как США выступили с обвинениями насчет отмывания российских денег". "Вы видели, что случилось в Латвии? - сказал Маршалл Биллингсли, помощник министра финансов США, отвечающий за борьбу с финансированием терроризма. - Вам не нужно, чтобы здесь произошло что-то подобное". "Попробуйте сунуться", - отрезал неназванный представитель неназванного кипрского регулятора. Издание поясняет: "Шаги США раздражают кипрских политиков, а также рядовых жителей. Здесь к Москве в целом относятся положительно - как к великой державе, готовой защищать страну от Турции, которая с 1974 года оккупирует север острова. Банкиры полагают, что критическое внимание к Кипру несправедливо". Газета перечисляет меры, которые все же принимаются на Кипре: "центробанк острова закрывает сотни компаний-прокладок и требует, чтобы банки проводили собеседования со своими вкладчиками лицом к лицу. Кипрские регуляторы просят российских клиентов слетать на родину и собрать налоговые сертификаты. Посредников вроде юристов отсекают от процесса, поскольку банкиры настаивают на установлении настоящих владельцев компаний, которые имеют на острове банковские счета. Десятки тысяч клиентов получили письма с извещениями, что их счета закрыты, так как они не отвечают новым критериям". "Некоторые российские олигархи все еще занимаются тут бизнесом, хотя Bank of Cyprus утверждает, что пристально за ними следит", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal