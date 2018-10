1 октября 2018 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Американский тяжеловес внедрился в российскую политику, а россияне это полностью одобряют "Этим летом, в то время как власти США предъявили дюжине россиян обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года (в оригинале ошибочно "прошлогодние". - Прим. ред.), один американец вносил свой вклад во влияние на голосование в Красногорске, безликом пригороде Москвы", - пишет корреспондент The Wall Street Journal Джеймс Марсон. "Он стремился победить на этих выборах", - пишет издание, поясняя, что речь идет о бойце MMA Джеффе Монсоне. "Монсон, малоизвестный в США вне кругов смешанных единоборств, - настоящий кумир в России, помешанной на боевых искусствах; в этой стране он с 2011 года проводит много времени. Он стал известен в одинаковой мере как своей готовностью ругать родину и хвалить свою новую страну, так и своими слабеющими умениями бойца", - говорится в статье. Издание отмечает, что Монсон, получив от Кремля российский паспорт и место в избирательном списке "Единой России", стал депутатом законодательного собрания в Красногорске. "Кремль превозносит любого иностранца, который клеймит Запад и восхваляет Россию, - такого человека именуют поборником здравого смысла, неподвластным американской пропаганде. Западным знаменитостям, особенно если они выходят в тираж и претендуют на свободомыслие, Россия может предложить новые славословия и крупные гонорары взамен на их щепотку "звездной пыли", - замечает издание. "Мало кто из иностранцев демонстрирует такую преданность, как Монсон - давний приверженец социализма и анархизма", - пишет газета, сообщая, что Монсон живет в Красногорске в обычном многоквартирном доме. "Он занят преимущественно борьбой за свою личную политическую цель - сделать Россию или хотя бы Красногорск снова социалистическими. На своем неоплачиваемом посту депутата он работает над популяризацией переработки вторсырья и созданием центра пребывания бездомных. Он дает бесплатные уроки детям в школе боевых искусств, которую сам и открыл", - говорится в статье. "Монсон говорит, что осознает, какие выгоды его слава приносит его здешним политическим союзникам, но отвергает утверждения, что он - "полезный идиот", - пересказывает газета его интервью. "Это больше похоже на брак, - говорит Монсон, поскольку ему тоже удается стремиться к своим целям. - Здесь я чувствую себя, как дома". Издание пишет: Монсон "посещал территории, вырванные российской армией из соседних стран, и проклинал США как злокозненную сверхдержаву, которая бомбит невинных людей, игнорируя неравенство в своей стране". В июне Монсон получил российский паспорт. "Зачитывая присягу, он неправильно произнес название своей новой страны. "Русский язык трудный", - говорит он, добавляя, что теперь берет уроки. Партия Монсона получила почти половину голосов, и он завоевал мандат в законодательном собрании", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal