Российская спецслужба, вероятно, замешана в убийстве в Берлине, но правительство ФРГ ведет себя подозрительно сдержанно

"Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенное в августе в Берлине, все еще не раскрыто. (...) В отличие от предыдущих случаев, правительство Германии хранит молчание, генеральная прокуратура не вмешивается. Почему?" - задается вопросом немецкое издание Business Insider Deutschland.

23 июля 2017 года в Берлине вьетнамской спецслужбой был похищен сбежавший в Германию политик и бизнесмен Чинь Суан Тхань. "Его похищение стало первой со времен холодной войны операцией, осуществленной иностранной спецслужбой на территории Германии. Соответствующим образом, когда не прошло и двух недель с момента похищения, отреагировало и правительство ФРГ. Оно открыто осудило содеянное, потребовало извинений от Вьетнама, наказания похитителей, а также возвращения Тханя в Германию. (...) В случае с убийством Зелимхана Хангошвили все происходит иначе", - подчеркивает автор статьи Джош Гренефельд.

"Убийцу задержали, и вскоре возникло подозрение в том, что казнь Хангошвили - он скончался от трех выстрелов в голову и спину - может быть заказным убийством, совершенным по поручению России". По имеющейся информации, в 2000-е годы Хангошвили воевал на стороне чеченцев против России, а также якобы работал шпионом на грузинское правительство. В конце прошлой недели журнал Der Spiegel писал, что российские власти активно содействовали созданию фиктивной личности предполагаемого убийцы.

"Дело Хангошвили, как показывают расследования, потенциально может стать государственным скандалом. Тем больше удивляет то, что правительство реагирует на него подозрительной сдержанностью и молчанием", - отмечается в статье.

"Даже комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб (PKGr) был проинформирован о состоянии расследования лишь на заседании 11 сентября, - указывает издание. - Расследованием все еще занимается генеральная прокуратура Берлина - вопреки всем признакам, указывающим на то, что преступление связано со спецслужбами, что Россия, возможно, убила диссидента на немецкой земле. Расследованием преступления такого масштаба вообще-то должна заниматься федеральная прокуратура в Карлсруэ".

"На фоне резонанса и общественных дебатов об убийстве громкое молчание, которое до сих пор хранят правительство и федеральная прокуратура, сильно сбивает с толку", - сказал в разговоре с Business Insider заместитель председателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц.

"Также и депутат от партии ХДС Патрик Зенсбург, являющиеся членом PKGr, критикует федеральное правительство. "Наши спецслужбы должны внести ясность в это дело. Кто совершил убийство? Кто его заказал? Мы слишком зависимы здесь от информации третьих лиц", - сказал он в интервью Business Insider".

"Тем не менее, Зенсбург все же относится с пониманием к сдержанной позиции правительства относительно расследования. "Оно пока не уверено в том, что произошло на самом деле. (...) Вопрос в том, имеет ли место государственный мотив. Если расследованием сейчас занялась бы федеральная прокуратура, дело превратилось бы в политический вопрос", - указал Зенсбург".

"Однако то, какие последствия может иметь чрезмерно осторожная позиция правительства ФРГ, уже объяснил британский эксперт по спецслужбам Эдвард Лукас в интервью Der Spiegel неделю назад. (...) Если в убийстве Хангошвили Россия останется без последствий, - сказал он, - придется задаться вопросом: Кто будет следующей жертвой?", - передает Business Insider.