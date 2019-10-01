Как сложились отношения между Владимиром Путиным и Жаком Шираком

"Владимир Путин - единственный лидер великой державы, который приехал на похороны Жака Ширака 30 сентября. Главы двух государств установили отношения, основанные на доверии и взаимоуважении, в то время, когда у России и Франции были одинаковые взгляды на международные проблемы, такие как война в Ираке", - пишет журналист французской газеты La Croix Оливье Таллес.

"(...) Перенесемся в весну 2000 года, когда Жак Ширак еще так и не встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Последний не соизволил ответить на сделанное ему приглашение, хотя он уже нанес визит нескольким западным лидерам, тем самым он выразил свое недовольство после критических замечаний со стороны Франции в отношении кровопролитной войны, которую вела российская армия в Чечне. Жак Ширак, имевший дружеские отношения со своенравным Борисом Ельциным, хотел восстановить диалог. По его мнению, Россия - слишком большой сосед Евросоюза, чтобы ее игнорировать", - отмечает автор статьи.

"(...) В сентябре 2000 года Жак Ширак, наконец, встретился с преемником Ельцина во время обеда в Елисейском дворце. Тогдашний посол Франции в России Клод Бланшемезон вспоминает то, как молодой Владимир Путин старался очаровать своего старшего опытного коллегу. Экс-шпион навел о нем справки: президент Франции прошел военную подготовку в кавалерийской школе в Сомюре, и естественно было предположить, что он увлекался "верховой ездой". Это позабавило Жака Ширака, который ответил, что кавалерия во Франции - это бронетанковые войска, и что все его друзья, которые ездили верхом, переломали себе несколько костей", - пишет La Croix.

"После этой интермедии два лидера стали обсуждать актуальные вопросы и затрагивать раздражающие темы с юмором и даже иронией, - говорится в статье. "Владимир Путин сыграл роль молодого политика, пришедшего за советом к человеку, у которого он хотел узнать, как тому удалось так долго продержаться на вершине, - вспоминает Клод Бланшемезон. - Жак Ширак охотно поддался этой игре. Они установили доверительные и уважительные отношения, которые укрепились со временем".

"К их дуэту вскоре присоединился третий человек, немец Герхард Шредер, другой близкий друг Жака Ширака, который не присутствовал на его похоронах в понедельник, 30 сентября, и они стали очень открыто обсуждать вопросы европейской безопасности. В 2003 году они договорились о создании единого экономического пространства, нацеленного на присоединение России к Европейскому союзу", - указывает журналист.

"(...) Враждебное отношение к американской войне в Ираке еще больше сблизило Париж, Берлин и Москву, которые разделяли ту же озабоченность по поводу одностороннего подхода США, - отмечается в публикации. - Клод Бланшмезон вспоминает, как в кулуарах саммита G8 в Сочи в России Жак Ширак решил пригласить своего российского коллегу спокойно выпить в отеле Radisson, где остановилась французская делегация. Один держал в руках бокал пива, другой чашку чая, так главы двух государств в течение часа беседовали вместе со своим переводчиком, обращаясь друг к другу на "ты".

"Отставка Жака Ширака совпала с тем периодом, когда отношения между Францией и Россией начали охлаждаться. Николя Саркози вернул Францию в интегрированные военные структуры командования НАТО, тем самым порывая с голлистской традицией. Владимир Путин, со своей стороны, вознамерился вновь утвердить российскую мощь, что привело его к военному вмешательству в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году", - указывает автор статьи.

"Жак Ширак и Владимир Путин старались угождать друг другу, потому что они нуждались друг в друге на международной арене, - напоминает Клод Бланшмезон. - С тех пор контекст сильно изменился".

"Несмотря на прекращение рабочих отношений, Владимир Путин не забывал каждый год отправлять отставному хозяину Елисейского дворца сборник русской поэзии", - резюмирует издание.