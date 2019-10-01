Китайская Народная Республика празднует свое 70-летие: история о захватывающем восхождении

"70 лет назад Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики. Издание Le Figaro оглядывается на 70 лет безраздельной власти Коммунистической партии Китая, отмеченные гражданскими конфликтами и внутрипартийными разногласиями".

"Китай, раздираемый с 1927 года гражданской войной между националистами и коммунистами, в которой погибло почти шесть миллионов человек, не считая жертв Второй мировой войны, воссоединился 1 октября 1949 года под эгидой Мао Цзэдуна. "Китайцы поднялись!" - воскликнул он в своей торжественной речи на площади Тяньаньмэнь. "Великий кормчий" выступил в роли миротворца", - говорится в статье.

"Но якобы восстановленная стабильность являлась лишь фасадом: уже в 1950 году КПК начала кампании по устрашению, чтобы искоренить коррупцию и "подавить контрреволюционеров". Лица, которых считали агентами Гоминьдана - националистической партии, воевавшей с КПК - затем арестовывали, казнили или отправляли в лагеря перевоспитания. По словам самого Мао, 700 тыс. человек были казнены", - отмечает журналист Стив Тенре.

"(...) В 1958 году Мао в очередной раз занялся навязыванием коллективизации, что он называл "Большим скачком". Но, как и в первый раз, в 1955 году, провал оказался еще более полным. Хуже того: до 1962 года эта политика, которая предусматривала расширение индустриальной базы и сенсационный рост сельского хозяйства, вызвала огромный голод и гибель от 30 до 55 млн китайцев. Настоящая катастрофа", - указывает издание.

"(...) В 1966 году Мао Дзэдун начал проводить "культурную революцию". (...) Многие молодые люди, вдохновленные его "красной книжицей", формируют массовое движение "Красная гвардия". Большинство из них происходят из бедных семей (рабочих, крестьян, солдат), члены движения намеревались положить конец бюрократии, которую они считали новой буржуазией", - пишет автор статьи.

"Вскоре идеологическая борьба превращается в коллективное безумие. Миллионы китайцев - простые граждане, партийные кадры, интеллектуалы, артисты... - были депортированы, подвергнуты пыткам и казнены", - говорится далее.

"(...) Вскоре после смерти Мао Дэн Сяопин начиная с 1976 года стал превращать Китай в экономическую империю, при условии, что КПК останется на вершине страны. Тогдашний правитель Срединной империи начал серию реформ, которые открыли страну для внешнего мира", - комментирует журналист.

"(...) Это он стал проводить политику одного ребенка на семью с целью ограничения роста населения. (...) Затем он запустил "Четыре модернизации", направленные на развитие промышленности, сельского хозяйства, науки и техники и национальной обороны. Он открыл страну для иностранных инвестиций. Словом, Ден Сяопин предписал Китаю беспрецедентную либерализацию, которая максимально усилила экономику страны", - указывает Le Figaro.

"Однако экономическая свобода мало-помалу стала порождать стремление к большей свободе мнений. Еще в 1986 году учителя и интеллектуалы захотели начать "пятую модернизацию": демократию и многопартийную политику. 15 апреля 1989 года естественная смерть бывшего партийного лидера и реформиста (Ху Яобана), уволенного несколькими годами ранее за то, что он недостаточно жестоко подавил студенческий мятеж, привела к серии протестных акций среди студентов - но ни одна ежедневная газета не передала об этом информацию", - отмечает автор публикации.

"(...) По случаю запланированного визита Михаила Горбачева в мае 1989 года, в знак примирения между Китаем и Россией, акции протеста стали усиливаться. Сотни тысяч людей протестовали на площади Тяньаньмэнь. 17-го мая КПК вынуждена была отменить визит российского лидера в Запретный город. Такое унижение подтолкнуло Дэн Сяопина к введению военного положения. В ночь с 3 на 4 июня армейские подразделения наводнили площадь Тяньаньмэнь... и открыли огонь по протестующим. Пекинский отчет, опубликованный через две недели, объявил о 241 погибшем. Но, согласно Британскому национальному архиву, общее число погибших составляло 10 тыс. человек", - напоминает издание.

"(...) В 1992 году Дэн Сяопин запустил лозунг "Обогащайтесь!" Срединная империя начала переживать массовую индустриализацию и стала крупным игроком в текстильной промышленности и в сфере промышленных предприятий, использующих преимущественно ручной труд. Рабочей силы было много, и она была дешевая", - говорится в статье.

"(...) Во время кризиса субстандартного кредитования в 2008 году Китай пострадал меньше, чем остальной мир: темпы экономического роста снизились с 12% в 2007 году до 6% в 2008 году. В 2010 году этот показатель восстановился и снова достиг 12% - Китай стал второй по величине экономикой в мире, опережая Японию и уступая только США", - отмечает издание.

"(...) Сын заместителя вице-премьера Госсовета при Мао Си Цзиньпин пришел к власти 15 ноября 2012 года. С тех пор его считают "новым Мао". Усиление цензуры в интернете, возвращение маоистской ностальгии, усиление арестов лиц, критикующих режим..." - утверждает журналист.

"Си Цзиньпин также получил статус, равный статусу Мао, включив в устав КПК свое имя и свою доктрину "сиизм". Его учение вращается вокруг нескольких осей: утверждение Китая на международной арене, борьба с коррупцией, абсолютный авторитет партии и рассмотрение экологических проблем", - поясняет Тенре.

"Си Цзиньпин также продвигает "китайскую мечту" со ссылкой на американскую мечту, призывая "восстановить былую славу Китая" и "сделать китайцев гордыми и счастливыми". Стремление к величию также отражалось в объявленном в 2015 году проекте "новых шелковых путей" - совокупности железнодорожных и морских связей для облегчения торговли между Азией и Европой", - указывает Le Figaro.

"Несмотря на множество критических замечаний в адрес режима, который часто обвиняют в несоблюдении прав человека, Китай прочно утвердился в качестве сверхдержавы", - констатирует журналист. - Он даже позволил себе вступить в прямое противостояние со своими конкурентами. С 2018 года Срединная империя находится в состоянии торговой войны с Соединенными Штатами, потому что Дональд Трамп подозревает, что она усиленно субсидирует китайские компании, предоставляя им государственные подряды".

"Китаю также предстоит столкновение с одним из худших кризисов - речь идет о Гонконге. В течение шести месяцев тысячи продемокртически настроенных протестующих требуют отставки Кэрри Лэм, главы пропекинской исполнительной власти", - говорится в публикации.

"Существующая напряженность не помешала Китаю отпраздновать 70-летие своей Народной Республики. Запланированы массовые торжества, в том числе презентация новейшего оружия на длинном 80-минутном военном параде", - резюмирует газета.