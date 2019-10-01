"Во внешней политике Жак Ширак был президентом-голлистом, вероятно, последним"

"Суверенитет государств, отказ от столкновений между различными блоками, построение сильной и объединенной Европы... таковы были основные направления деятельности бывшего главы государства, который способствовал распространению влияния Франции", - утверждает бывший дипломат, автор книги "Дипломатия - это не парадный ужин" (издательство Editions de l'Aube, 2018) Клод Мартен на страницах Le Monde.

"На международной арене Жак Ширак добился не только известности, высокой оценки и восхищения. Его любили. И он умел вызвать любовь к Франции. Мало кто из французов соизмеряет, насколько его позиции, поездки и инициативы способствовали росту влияния нашей страны. И до какой степени на протяжении двенадцати лет у Франции была великая внешняя политика", - пишет автор статьи.

"Конечно, мы храним в памяти его смелый отказ вовлечь нашу страну в иракскую авантюру. Но многие решения и достижения его вдохновляющей, решительной и блестящей дипломатии на протяжении этих двенадцати лет остаются в тени или рассматриваются с такого расстояния и с такой скоростью, которые не позволяют оценить их по-настоящему", - считает Мартен.

"(...) Будучи голлистом, Жак Ширак с вниманием воспринимал отношения с Россией. Он всегда признавал, что у нее есть свое место в европейском доме, и что в конечном итоге она войдет в этот семейный круг. Между тем, полагал он, мы должны предложить Москве тесное партнерство и, прежде всего, в момент, когда страны бывшего советского блока соберутся присоединиться к Европе, избегать восстановления стены, которая продолжит разграничивать европейский континент в восточном направлении", - отмечает бывший дипломат.

"Одновременно с этим Ширак трудился над тем, чтобы укрепить связи с Россией, и не жалел усилий, чтобы добиться ее признания в сообществе великих наций. По его инициативе Россия в Денвере (штат Колорадо) была, наконец, принята в G7, ставшую затем G8, откуда ее изгонят через несколько лет за плохое поведение. Сегодня же снова проводится неэффективная политика санкций, единственная, которую Европа безусловно умеет применять в отношении страны, которая, вероятно, отклонилась от курса, но по нашей же вине. Потому что мы изолировали ее, исключили из европейского континента и, наконец, подтолкнули к возобновлению отношений с Пекином", - комментирует эксперт.

"(...) Фактически Ширак руководил европейской политикой, адаптированной к вызовам времени. Он и Герхард Шредер воссоздали новую франко-германскую "пару", такую же сильную и прочную, как та, которую в свое время сформировали Валери Жискар д'Эстен и Гельмут Шмидт, а затем Гельмут Коль и Франсуа Миттеран", - говорится в статье.

"Два партнера сумели договориться по многим темам: отказ от войны в Ираке, необходимость реформирования бюджетного пакта, актуальность общей промышленной политики в военно-морской сфере, аэронавтика, ядерная сфера, химическая промышленность, нефть и газ, общий интерес к общению с Россией, Индией, Японией, Китаем.", - указывает автор публикации.

"(...) Что же остается сегодня от той одновременно волюнтаристской и реалистичной внешней политики, которую Жак Ширак стремился проводить в отношении Китая, России, Германии, Европы?" - задается вопросом эксперт.

"На самом деле, мало вещей. За последние двенадцать лет Франция отошла от основных принципов голлистского подхода. Она присоединилась к интегрированным структурам Организации Североатлантического договора (НАТО). Она включилась в военные операции против суверенных государств на весьма сомнительных правовых основаниях. Она позволила втянуть себя в длительные вмешательства в дела Африки, без видимого результата. Она предпринимает блестящие инициативы в Европе, но страдает от отсутствия реальной поддержки. Отношения с Германией стали уязвимыми, диалог с Россией стал недоверчивым, стратегическое партнерство с Китаем выдыхается", - анализирует Мартен.