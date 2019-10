1 октября 2019 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Олег Сенцов: русский по крови и языку, украинец по духу "(...) В 2014 году, как и сегодня, большая часть мирового внимания была сосредоточена на Украине, в то время - на Крыме, черноморском полуострове, который Москва захватила у Украины", - пишет журналист The New York Times Эндрю Хиггинс в статье, опубликованной в выходные. Олег Сенцов, 43-летний писатель и режиссер, "этнически русский, родился и вырос в Крыму и, как и большинство местных жителей, всегда говорил по-русски, а не по-украински. Многие русскоязычные приветствовали путинский захват полуострова восторженными аплодисментами, - говорится в статье. - Но вместо того, чтобы приветствовать Путина как спасителя "русского мира", постоянно меняющегося культурного и геополитического пространства, которое охватывает миллионы этнических русских, после распада СССР в 1991 году внезапно оказавшихся в иностранных государствах, Сенцов привел в ярость Кремль, настаивая на том, что он и другие русскоязычные люди в Крыму никогда не хотели и не нуждались в том, чтобы их спасали. Претензия на иное, сказал он в недавнем интервью, это не что иное, как "политическая некрофилия", зловещая миссия сделать Россию вновь великой, поглотив труп советской власти". "За эту и другую открыто высказываемую ересь, тем более мощную, потому что она звучит из уст этнического русского, а не украинского националиста, Сенцов пять лет провел в российских тюрьмах и лагерях, - напоминает автор публикации. - Находясь в заключении, он написал три киносценария. В российских тюремных лагерях, по его словам, условия несколько лучше - больше еды и меньше насилия - чем в то время, когда Александр Солженицын написал "Архипелаг ГУЛАГ" в 1960-х годах. Но "система точно такая же", сказал он. "У нее одна цель: создать страх". "Его суровые испытания, большая часть которых прошла в холодных лагерях к северу от Полярного круга, и глобальная кампания за его освобождение сделали скромного, но вызывающе решительного режиссера мощным символом сопротивления путинского видения России. В 2018 году он получил престижную Премию Сахарова "За свободу мысли" в Европейском парламенте", - говорится в статье. "По крови и по языку я полностью русский. По рождению я крымчанин. Но по духу я украинец. Это самое главное", - заявил Сенцов во время визита в западную Украину после своего освобождения в рамках обмена пленными, согласованного Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским. "(...) Освобожденный и доставленный вместе с 34 другими освобожденными заключенными в столицу Украины Киев 7 сентября, Сенцов отправился на прошлой неделе в почти полностью украиноязычный город Львов, чтобы представить свою последнюю книгу, написанную на русском языке, на литературном фестивале и присоединиться к митингу в поддержку десятков украинцев, все еще содержащихся в тюрьме в России по политическим мотивам. "(...) Оказанный ему прием, по словам Сенцова, укрепил его убежденность в том, что конфликт между Москвой и Киевом - мучительная война за контроль над территорией в русскоязычных регионах восточной Украины - коренится не в каких-либо глубоких расколах по этнической принадлежности и языку, а в различных ценностях", - пишет газета. "Это конфликт из-за ценностей, - считает Сенцов, - между теми, кто хочет жить как европейцы, и теми, кто хочет жить, как мы жили в Советском Союзе". "Главным среди последних, добавил он, является Путин, "тотально советский человек", который, если заглянуть под тщательно отточенный внутри России имидж жесткого, но просвещенного модернизатора, "хочет лишь вернуть Россию назад в прошлое". Этот факт, по словам Сенцова, делает крайне маловероятным, что недавний обмен заключенными, обеспечивший его освобождение - и провозглашенный президентом Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и многими другими важным шагом на пути к прекращению войны на востоке - приведет к миру в ближайшее время". "Все войны, в конце концов, заканчиваются миром, - сказал он. - Но пока Путин у власти, мира между Россией и Украиной не будет". (...) "В декабре 2013 года он приехал в Киев, чтобы присоединиться к протестующим на центральной площади, известной как Майдан, и оставался там до тех пор, пока пророссийский президент Украины Виктор Янукович не сбежал в Россию в конце февраля 2014 года, говорится в публикации. Этот опыт, по его словам, заставил его понять, насколько он украинец, а не русский, в своих ценностях. (...) Когда Россия в марте 2014 года направила военных в форме без знаков отличия, чтобы захватить здание правительства в столице Крыма Симферополе, его родном городе, Сенцов покинул Киев и отправился домой, чтобы попытаться сплотить сопротивление захвату. По его словам, многие жители, в том числе этнические русские, выступали против захвата земли Москвой, но, в основном, молчали из-за страха расправы (...)", - отмечает The New York Times. "(...) При Путине у вас есть три варианта: замолчать, восхвалять его или умереть", - говорит он. Он вспоминает, как ожидал последнего, когда в мае 2014 года вооруженные люди, отказавшиеся назвать себя, схватили его возле своего дома в Симферополе и бросили в фургон без опознавательных знаков, надев ему на голову мешок. По его словам, они оказались сотрудниками российских спецслужб, которые не хотели его убивать, они хотели только напугать его и использовать в пропагандистских целях, чтобы показать, что противники российского захвата являются террористами". "После пыток и приказа признаться в принадлежности к террористической группе его впоследствии доставили в Россию, сначала в Москву для дальнейших, в основном, ненасильственных допросов, а затем в Ростов-на-Дону, чтобы предстать перед судом. Он сказал, что его следователи предложили ему сделку: признаться в принадлежности к террористической организации, контролируемой официальными лицами в Киеве, и получить семилетний срок или отказаться и провести 20 лет в тюрьме. Он отклонил предложение", - передает газета. "В ходе судебного разбирательства главный свидетель обвинения против него отказался от заявлений, указывающих на Сенцова как на лидера террористической группировки, и сообщил суду, что сделал их по принуждению. (...) Судья дал Сенцову 20 лет". Источник: The New York Times