Конец европейской эры Меркель

"Примирение Макрона с Путиным объединяет его с Трампом. Германия недооценила коварную силу ревизионистской воли Путина к сопротивлению, и стратегически-тектонические тенденции сегодня буквально сбивают ее с ног", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Максимилиан Терхалле, профессор Университета Винчестера и старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.

"На следующий день после недавнего саммита G-7 в Биаррице французский президент выступил с примечательной речью. Суть ее составляло явное желание Макрона сблизиться с Россией и в будущем рассматривать Путина как стратегического партнера. (...)В стратегическом смысле намеченное Францией сближение с Россией означает единство Трампа и Макрона. Они едины в мнении о том, что Путин - более слабый из двух крупных авторитарных соперников в борьбе за мироустройство. Поэтому следует добиваться его расположения, чтобы ослабить Китай, представляющий настоящую стратегическую опасность", - отмечает автор публикации.

"Правительство Германии недооценило коварную силу ревизионистской воли Путина к сопротивлению, оно неразумно использовало Трампа в качестве противника во внутренней политике, но не рассматривало его как сильнейшего союзника в реальности; оно до сих пор не отдает себе отчет в том, что Китай является стратегическим игроком - и поэтому не сделало практических выводов из динамики между этими державами и ее влияния на Берлин, - указывает Терхалле. - (...) Поэтому сегодня стратегически-тектонические тенденции буквально сбивают Германию с ног. Антагонистическое и реалистическое взаимо- и противодействие "крупных держав" (Макрон) в борьбе за мироустройство происходит на глазах у Берлина. Сомнений в том, различимы ли еще его очертания на Шпрее, становится все больше".

"Удастся ли вообще "отделить" Россию от Китая, неизвестно. В Путине намного больше азиатского, чем думают многие западные романтики. (...) Если же западный трюк сработает, Россия потребует за это высокую цену, ведь амбиций у нее не стало меньше. (...) Но какой Европы хочет Путин, какие договоренности будут достигнуты и насколько они будут надежны? Как минимум он хочет Украину, Молдавию, Белоруссию и прямой доступ к Калининградскому анклаву. Это настоятельно говорит о том, Европе необходима военная перестраховка, в том числе и ядерного характера", - говорится в статье.

"Возможно, Си Цзиньпин еще и не Вильгельм II, но он явно и не Бисмарк, сопротивляющийся искушениям власти и престижа. Обратной стороной этого является то, что таким образом Россия получает в Европе новые возможности", - отмечает автор публикации.

"Своим стратегическим предложением в адрес России (...) Макрон положил конец эре немецкого канцлера в европейской политике. К наступающей эпохе, в которой необходимо будет ограничить чрезмерную власть Китая, немецкое население никоим образом не подготовлено. Германия должна, наконец, осознать стратегический характер мировой политики", - констатирует Терхалле.