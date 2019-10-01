Как в России оказывают давление на Deutsche Welle

"Российский парламент обвиняет Deutsche Welle в призывах к протестам. (...) Могут ли объявить телерадиокомпанию "агентом" и запретить журналистам работать?", - задается вопросами немецкое издание Der Spiegel.

"Василий Пискарев знает толк в расследованиях. 55-летний мужчина долгое время был прокурором, затем на протяжении пяти лет занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета РФ (...). Сегодня Пискарев заседает в Госдуме от имени кремлевской партии "Единая Россия" и пытается снискать славу в качестве защитника своей страны. Он руководит недавно учрежденной Комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - пишет журналистка Кристина Хебель.

Вещание Deutsche Welle в Москве осуществляется на немецком, английском и русском языках. "Москве это, по-видимому, не нравится. Независимая, качественная расследовательская русскоязычная журналистика существует почти исключительно в интернете и немногих газетах - на медиарынке России преобладают финансируемые государством телеканалы, которые служат рупором режима", - указывает издание.

Во время июльских протестов в Москве на странице Deutsche Welle в Твиттере было опубликовано видео с протестующими, кричащими: "Москва, выходи!". Этот лозунг был также процитирован в тексте твита. "Это цитата, говорит редакция. Это призыв к несанкционированным протестам, а значит, политическое вмешательство, утверждает в свою очередь комиссия Пискарева в своем мало удивляющем и единогласном докладе".

Телерадиокомпания Deutsche Welle, по мнению комиссии, нарушила законы о собраниях и митингах, об информации и избирательных правах. В публикациях DW якобы имеются "признаки оправдания экстремизма" - комиссия ссылается на статью DW от 2009 года о противодействии терроризму на Северном Кавказе, а также публикации о деле блогера, приговоренного к пяти годам лишения свободы за бестактно сформулированный твит о детях полицейских.

"С одной стороны, кажется, будто комиссии Пискарева удалось найти мало доводов против DW. С другой стороны, обвинения в экстремизме критичны в том смысле, что соответствующая статья уголовного кодекса сформулирована расплывчато и поэтому охотно используется властями для вынесения приговоров критикам и оппозиционерам", - отмечает Хебель.

"(...) В последние недели давление на DW значительно возросло. Российские государственные телеканалы подробно освещают ситуацию - и одно только слово "экстремизм", употребляемое в связи с немецким каналом, ставит клеймо на его работе. К тому же неясно, почему именно сейчас принимаются меры против DW. Хотят ли снова представить московские протесты как управляемые из-за границы? Или же хотят направить и другим иностранным СМИ сигнал о том, что их присутствие в стране нежелательно?".

В конце 2017 года в России был принят расплывчато сформулированный закон об иностранных агентах, согласно которому ими признаются политически активные СМИ, финансируемые из-за рубежа. Так как DW получает финансирование из бюджета ФРГ, название телерадиокомпании с самого начала упоминалось в связи с этим законом, пишет издание.

По мнению Пискарева, в список иностранных агентов следовало бы внести и Deutsche Welle. "Если это произойдет, канал, хотя и сможет продолжать работу, будет вынужден предоставлять госорганам информацию о своих финансах, что повлечет за собой огромную бюрократическую работу. Кроме того, в публикациях ему придется называть себя "агентом", что в России равнозначно клейму (...)", - подчеркивает автор статьи.

"Пискарев зашел еще дальше: он требует, чтобы расследование деятельности телерадиокомпании DW, имеющей лицензию на телевещание в РФ до 2025 года, провели министерство юстиции, ФСБ, генеральная прокуратура и Роскомнадзор. И, прежде всего, он хочет, чтобы вопрос об аккредитации компании изучило министерство иностранных дел. Это затронет каждого отдельного корреспондента DW, говорит юрист Дамир Гайнутдинов из правозащитной организации "Агора".

Пискарев тем временем "хочет взяться также за русскую службу британской телерадиокомпании BBC и американской радиостанции "Радио Свобода", передает Der Spiegel.