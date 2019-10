1 октября 2019 г. Линда Фишер | Die Zeit Исследователи не видят причин отказываться от красного мяса "Долгое время считалось, что употребление большого количества стейков и колбасы вредит здоровью. Однако употребление мяса в обычных количествах оказалось скорее безопасным", - сообщает немецкое издание Die Zeit. "Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе употребление красного мяса может повышать риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Особенно опасным считалось регулярное употребление переработанного мяса. (...) Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, тот, кто несколько раз в неделю кладет на хлеб салями, повышает риск возникновения рака кишечника". Однако опубликованный метаанализ не подтверждает таких выводов. "Тот, кто с удовольствием ест красное мясо, не должен особенно беспокоиться о своем здоровье, пишут ученые (Annals of Internal Medicine: Johnston et al., 2019)". Команда исследователей из двух канадских университетов и двух институтов в Испании и Польше проанализировала сотни исследований, чтобы проверить, влияет ли регулярное употребление красного и переработанного мяса на здоровье. Исследования включали в себя данные нескольких сотен тысяч человек, передает журналистка Линда Фишер. "Оказалось, что лишь немногие исследования пригодны для того, чтобы действительно установить связь между употреблением мяса и возможными последствиями для здоровья", - отмечает издание. В изученных работах была неправильно выбрана методика исследования - значительная часть из них представляет собой обсервационные исследования. "Если проанализировать наиболее существенные из них, с точки зрения статистики несколько реже от последствий сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и определенных видов рака умирали люди, меньше употреблявшие стейки, отбивные или ветчину (Annals of Internal Medicine: Vernooij et al., 2019). Однако это не является доказательством взаимосвязи", - говорится в статье. Авторы этих исследований наблюдали за тем, как питаются участники, регулярно ли они занимаются физической активностью, какие медикаменты они принимают, однако люди могли, например, курить без ведома ученых, иметь хронические воспаления слизистой оболочки кишки или же их родственники могли болеть раком кишечника, что повышает риск возникновения заболевания. "Настоящие доказательства, с точки зрения ученых, можно получить с помощью рандомизированных контролируемых испытаний - исследований, в которых ученые случайным образом делят участников на группы, определяя для них строгий план питания на продолжительный период". Исследователи из США, Испании и Польши нашли 12 таких исследований, в которых ученые наблюдали в общей сложности за 54 тыс. людьми в период от 6 месяцев до 12 лет. "В некоторых исследованиях был сделан вывод о том, что употребление красного мяса несколько раз в неделю вредит здоровью. В других исследованиях утверждалось, что можно есть столько, сколько хочется. В конечном итоге "мы не обнаружили статистически значимой взаимосвязи между меньшим употреблением красного и переработанного мяса и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета", резюмирует эпидемиолог Брэдли Джонстон, один из авторов опубликованного метаанализа". "Преимущества отказа от мяса неопределенны, - говорит ученый. - И, если они и существуют, они очень малы". Тем не менее, как пишет издание в заключение, помимо влияния на здоровье в решении отказаться от мяса и колбасы играют роль и другие причины, в частности, вопросы экологии и защиты животных. "Так, по данным министерства экологии ФРГ, при производстве одного килограмма говядины выделяется в 60 раз больше парниковых газов, чем при выращивании одного килограмма овощей", - передает Die Zeit. Источник: Die Zeit