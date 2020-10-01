Швеция невозмутима перед лицом второй волны Covid-19

"(...) Северное королевство отказывается от карантина, не рекомендует обязательное ношение маски, не вводит никаких новых мер против коронавируса. Между тем, у него один из самых низких показателей заражения, и, не хвалясь своим успехом, оно просто ценит, что его перестали критиковать лишь за то, что сейчас, как и в начале эпидемии, оно действует в одиночку", - пишет корреспондент Le Figaro в Стокгольме Фредерик Фо.

"Как это часто бывает в Швеции, дом престарелых Skärholmen находится в одном помещении с детским садом и школой. В начале эпидемии его 120 жильцов можно было навестить только в специально отведенном зале или на улице. Но с этого четверга они смогут принимать у себя в комнате или квартире своих родственников и друзей, -говорится в статье. "Конечно, придется зарезервировать временной интервал, чтобы было не более двух человек, мыть руки, носить защитный щиток, соблюдать дистанцию в два метра, но все очень довольны этим решением, - подчеркивает директор Эмили Энгбо. - Это будет хорошо для морального духа каждого".

"(...) Такой же ветер свободы повеял в сторону театров, стадионов и конференц-залов. До сих пор в Швеции действовали одни из самых жестких ограничений на массовые мероприятия во времена коронавируса - были запрещены собрания с более чем 50 участниками, - указывает автор статьи. - Но во вторник министр культуры Аманда Линд пообещала послабления. "Если эпидемиологическая ситуация позволит, то с учетом социальной дистанции, с 15 октября мы сможем поднять планку до 500 человек", - сказала она.

"(...) Когда другие страны снова запираются у себя, закрывают бары и рестораны, вводят карантин и самоизоляцию, Швеция ослабляет свои жесткие рамки и продолжает выпускать простые "рекомендации". В то время как соседи строго предписывают носить маску везде и при любых обстоятельствах, северное королевство остается единственным, кто этого не советует. Будь то в транспорте, школах, торговых центрах или на улице, маску носят только иностранцы или некоторые пожилые люди, - отмечает журналист. - До недавнего времени Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог и архитектор шведской стратегии, утверждал, что научные доказательства эффективности маски оказались "на удивление слабыми" и что можно вызвать "еще большее заражение, когда люди без конца дотрагиваются до своего лица". Швеция предпочитает сосредоточиться на устойчивых мерах, и, по словам Лены Халленгрен, министра здравоохранения, "мы не собираемся просить людей носить маску годами".

"(...) Большое отличие от других стран заключается в том, что мы не изменили наши рекомендации и наш способ организации социального дистанцирования, - подчеркивает Андерс Тегнелл. - Поэтому нам не приходится снова сталкиваться со второй волной, которую переживают те страны, где сначала вводили карантин, а потом его отменяли". Фактически, месседж с самого начала эпидемии всегда был одним и тем же: оставайтесь дома при малейшем симптоме, мойте руки, соблюдайте дистанцию, работайте из дома, избегайте общественного транспорта, и особое указание для тех, кто старше 70 лет: самоизолируйтесь!" - передает автор статьи.

"(...) Шведы доверяют своим руководителям и обычно следуют рекомендациям. Власти убедили их, что борьба с коронавирусом - это "марафон, а не спринт" и что нужно дождаться результатов. В начале июня Швеция была страной с наибольшими шансами умереть от Covid-19, и кривым потребовалось очень много времени, чтобы спуститься с этого статистического "плато". Зато с июля большинство показателей стали зелеными. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Швеции один из самых низких показателей заражения: за последние две недели зарегистрировано 42 новых случая Covid на 100 тыс. жителей, по сравнению с 231 во Франции", - пишет Le Figaro.

"(...) Андерс Тегнелл подчеркивает непрерывность принимаемых мер, которые тем самым лучше понимаются и принимаются гражданами. Тем не менее, он остается очень осторожным при обсуждении коллективного иммунитета, который позволит положить конец эпидемии, если около 60% населения будет контактировать с вирусом, - комментирует корреспондент. "Есть только два способа остановить такую эпидемию как коронавирус, передающуюся по воздуху: с помощью вакцины или путем достижения коллективного иммунитета, - напоминает он. - Последнее никогда не было нашей стратегией, хотя следствием принимаемых нами мер вполне может стать повышение иммунитета ".

"Но другие, как Йохан Гизеке, не признают ораторских предосторожностей. По мнению наставника Андерса Тегнелла, бывшего главного эпидемиолога, ныне члена небольшой группы из двенадцати экспертов, консультирующих генерального директора ВОЗ, иммунитет не ограничивается простым наличием антител и способен сыграть важную роль в борьбе с эпидемией: "Хотя для остановки эпидемии требуется уровень иммунитета в 60%, более низкий порог - около 25% - может в значительной степени способствовать ее замедлению. Объяснение очень низких цифр Швеции на данный момент кроется в иммунитете населения".

"Швеция следует такой философии, как лагом - это искусство жизни, отстаивающее умеренность во всем, она не претендует на победу, но ценит то, что ее больше не очерняют публично, как в начале эпидемии. Европа только что открыла свои школы, а ее школы никогда не закрывались. Правители начали утверждать, что следует научиться жить с коронавирусом, а она сделала это с самого начала", - рассуждает Фо.

"(...) Сегодня все страны Европы более или менее вдохновлены шведской моделью, но никто не признает ее, потому что она не является политически корректной, - недавно объяснил изданию Svenska Dagbladet Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета. - Она позволяет гражданам самим участвовать в борьбе с вирусом без обязательных законов или постановлений".

"(...) Однако в течение трех недель в Швеции наблюдается рост числа заражений: на прошлой неделе было зарегистрировано более 2000 новых случаев. Уровень положительности тестов увеличился с 1,2% до 2,4%. По мнению Андерса Тегнелла, Швеция "медленно, но верно движется в плохом направлении", а премьер-министр Стефан Лёвен в четверг на пресс-конференции выразил обеспокоенность ", - отмечается в публикации.

"Он обратился к гражданам: "Тщательно мойте руки и делайте это почаще, не обнимайтесь с друзьями, не устраивайте вечеринки у себя дома... Мы должны проявлять настойчивость и упорство" - и попросил работодателей "создавать условия для удаленной работы сотрудников". Он рассмотрел возможность принятия более адресных мер, особенно для Стокгольма, таких как семейный карантин, то есть полная изоляция людей, живущих в одном доме с инфицированным человеком. Но, в конечном счете, он просто снова напомнил те же замечательные шведские рекомендации... не объявляя никаких новых", - резюмирует Фредерик Фо.