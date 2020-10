1 октября 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times Россиян побуждали вернуться к нормальной жизни. Но не Путина "Чиновники скрытной российской службы безопасности, казалось, точно знали, чего они хотят, когда прошлой весной обратились к компании Ольги Израновой. Им были нужны передвижные туннели, которые окутывают людей облаками дезинфицирующего средства", - пишет The New York Times. "Они сказали, что это нужно сделать очень быстро", - вспоминает Изранова. Она признает, что туннели имеют ограниченную эффективность во время пандемии коронавируса, но для ее самого важного клиента имеет значение каждая деталь. Федеральная служба охраны, российский ответ Секретной службе, помогла создать вокруг президента Владимира Путина безвирусный пузырь, который многократно превосходит защитные меры, предпринимаемые многими его зарубежными коллегами", - пишет издание. "Российские журналисты, освещающие деятельность Путина, не видели его лично с марта. Те немногие люди, которые встречаются с ним лицом к лицу, обычно проводят в карантине до двух недель. Президент по-прежнему проводит встречи с высокопоставленными чиновниками, в том числе со своим кабинетом и Советом безопасности, по видеосвязи из спартанской комнаты в своей резиденции под Москвой, где были установлены дезинфицирующие туннели Израновой". "В условиях пандемии коронавируса Россию Путина часто сравнивают с Соединенными Штатами и Бразилией, двумя другими крупными странами с властными лидерами, которые преуменьшали риск коронавируса и стали свидетелями того, как ситуация вышла из-под контроля. Но в то время как президент Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару возмущались по поводу ограничения их собственных перемещений, Путин удалился в многосложный кокон социального дистанцирования - в то время же позволив жизни в России по существу вернуться к нормальным условиям", - говорится в статье. "Контраст между поведением Путина и его граждан сейчас обращает на себя внимание, в то время как Россию угрожает захлестнуть вторая волна пандемии. В Москве, где все лето люди заполняли закрытые помещения баров и ресторанов, и лишь немногие имели маски, количество ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания утроилось за последние две недели до более чем 2300", - указывает газета. "Когда Россия отменила изоляционные меры прошлой весны, Путин присутствовал на церемониальных мероприятиях, которые, казалось, были нацелены на то, чтобы порождать ощущение нормальности. За кадром они были какими угодно, только не нормальными", - пишет газета, напоминая про парад на Красной площади в июне в честь 75-ой годовщины победы СССР над нацистской Германией: (...) Прежде чем быть допущенными на близкое расстояние к Путину, ветеранам Второй мировой войны пришлось провести две недели на карантине в изолированном санатории. "Мы гуляли, скучали, сидели сложа руки и дышали воздухом", - рассказал Лев Литвинов, 100-летний ветеран. Логистика мероприятия оказалась настолько сложной, что Литвинов так на парад и не попал. По его словам, проведя две недели в карантине, он заболел во время петляющей езды по сельской местность в направлении Красной площади, которая была в 50 милях от санатория. Вместо этого его отвезли в больницу, где он провел еще неделю". "(...) Усердие, с которым Путин защищает себя, удивительно, потому что, общаясь с российской общественностью в последние месяцы, его правительство в основном заявляло, что вирус побежден. (...) Критики говорили, что Россия поспешила отменить коронавирусные ограничения, чтобы поднять настроение людей в преддверии референдума 1 июля по конституционным поправкам (...). Когда Путин объявил в августе, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса, казалось, что страна наносит последний сокрушительный удар по пандемии. (...) Семьи заполнили черноморские курорты, а взрослые вернулись в свои офисы. По всей стране 1 сентября дети пошли в школу по расписанию". "Но Путин остался в самоизоляции. Он продолжал проводить большую часть своих встреч с правительственными чиновниками по видеоконференции из комнаты в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Резиденция, как и Кремль, оборудована дезинфицирующим туннелем, изготовленным Mizotty, компанией Израновой по производству оборудования для промышленной очистки, в российском городе Пенза. По ее словам, когда идешь по туннелю, то ощущения и запахи такие, как будто идешь через облако тумана из воды из бассейна", - сообщается в публикации. (...) С марта Кремль лишил журналистов возможности лично видеть Путина, даже тем, кто делал это регулярно, сообщает The New York Times. "Работа стала абсолютно удаленной, - говорит Андрей Колесников, журналист, освещавший работу Кремля для ежедневной газеты "Коммерсантъ" с 2002 года. - Я точно знаю, что ни один пишущий журналист, включая меня, не видел президента во все дни коронавируса". "Песков, пресс-секретарь Кремля, не ответил на просьбу прокомментировать меры предосторожности президента в отношении коронавируса, - отмечается в публикации. - Но Колесников сказал, что, насколько он понимает, губернаторам, бизнес-лидерам и высокопоставленным чиновникам, фигурирующим в повестке дня Путина, предоставляется выбор: встретиться по видеосвязи или провести до двух недель в карантине для личной встречи. "Поскольку он скучает по взаимодействию с людьми в реальной жизни, у вас, вероятно, будет возможность выпить с ним чай после этого" в случае личной встречи, сказал Колесников. "Я думаю, что они, конечно, выбирают карантин в этой ситуации". "Крайняя осторожность Путина отражает не только его возраст (ему 67 лет, что подвергает его относительно высокому риску тяжелого течения заболевания коронавирусом), но и то, что критики называют паранойей, выкристаллизовавшейся в течение его прежней карьеры в качестве шпиона КГБ . В прошлом году он попал в заголовки газет, когда пил из своей собственной кружки на саммите G20 в Японии, в то время как другие собравшиеся мировые лидеры пили из бокалов", - напоминает газета. (...)"Коллеги Путина из Европейского союза снова начали разъезжать по континенту, в том числе для личных встреч на высшем уровне в Брюсселе. Путин, напротив, не выезжал за границу с января. На этой неделе Песков намекнул, что президент возобновит поездки за границу только после того, как получит вакцину от Covid-19. Но он сообщил, что к прививке Путин еще не готов (...). "Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности",сказал Песков журналистам. В написании статьи приняли участие Олег Мацнев и Софья Кишковски Источник: The New York Times