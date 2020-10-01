Марсалек бежал через Минск

"Перед своим побегом руководитель Wirecard встречался в Мюнхене с бывшими сотрудниками австрийской спецслужбы, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Затем из аэропорта в окрестностях Вены он вылетел в столицу Белоруссии. Там его след теряется".

"Это самый сенсационный побег последних лет, однако до сегодняшнего дня оставалось неясным, когда и каким образом Ян Марсалек, бывший член совета директоров обанкротившейся платежной системы Wirecard, сбежал из Германии. Расследование, проведенное Süddeutsche Zeitung, показывает, что Марсалек забронировал для себя частный самолет чартерной авиакомпании Инсбрука, и вечером 19 июня вылетел из аэропорта Феслау-Коттингбрунн вблизи Вены в Минск, столицу Белоруссии. Там в 23:00 по местному времени, после перелета, длившегося около двух часов, его след теряется. Сообщается, что расходы на перелет в размере примерно 8 тыс. евро Марсалек оплатил наличными", - говорится в публикации.

"Некоторые обстоятельства говорят о том, что из Минска Марсалек затем уехал в Россию. Он якобы находился в хороших отношениях с бывшими сотрудниками российской армии и спецслужб", - отмечает издание.

"Ранее неоднократно сообщалось, что Марсалек улетел уже 18 июня, после того как во второй половине дня в центральном офисе Wirecard в Ашхайме наблюдательный совет освободил его от должности. Но в тот вечер Марсалек встречался со своими знакомыми в итальянском ресторане в центре Мюнхена. Среди них был и бывший руководитель одного из подразделений австрийской службы внутренней разведки, Федерального ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT). (...) После ухода из ведомства бывший агент якобы работал с Марсалеком над проектами Wirecard. На конкретные вопросы о том, помог ли он бежать Марсалеку, адвокат бывшего сотрудника BVT ответить не пожелала", - передает издание.

Также, согласно документам, имеющимся в распоряжении Süddeutsche Zeitung, один из сотрудников аудиторской компании EY еще в 2016 году предупреждал, что руководство Wirecard может быть замешано в мошенничестве и подкупе, однако в последовавшем расследовании эти сведения не были учтены в достаточной степени, говорится в статье.