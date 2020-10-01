Рука Белграда в войне на Кавказе

"В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Сербия снабжает обе стороны оружием", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Президент Сербии противоречит сам себе, - отмечает журналист Томас Розер. - "Там нет сербского оружия, нет ничего сербского производства, - опровергнул на этой неделе президент Александр Вучич сообщения о том, что наряду с российским и турецким оружием в разгоревшейся вновь войне за Нагорный Карабах используются гранаты и ракеты оружейных предприятий Сербии".

"В середине августа в ответ на критику со стороны Азербайджана по поводу поставок Сербией оружия Армении Вучич выступал совсем с другим посылом, - указывает издание. - Сербия продала Азербайджану "в 10 раз больше оружия", чем Армении, заверил он тогда".

"По его словам, если Сербия хочет иметь оборонную промышленность, ей нужно кому-то продавать свою продукцию, даже если этим она всегда будет кого-то задевать. "Меня интересуют только наши заводы и наша оборонная промышленность", - подчеркнул Вучич".

"С 2013 года Азербайджан и Сербию связывает соглашение о стратегическом партнерстве, однако уже в середине июля министерство иностранных дел Баку недовольно вызвало посла Сербии, после того как поселение Агдам подверглось обстрелу снарядами сербского производства, осуществленному вооруженными силами Армении", - говорится в статье.

"На этой неделе азербайджанский военный портал azeridefence.com снова возмутился обстрелом региона Физули ракетами "воздух-земля" сербского производства. "Армяне нанесли удар по нашим поселениям ракетами, которые были куплены у Сербии", - написал портал. (...) Более резко высказался белградский сайт nova.rs: "Армяне и азербайджанцы убивают друг друга оружием оружейных компаний Вучича", - передает издание.

"Хотя Белград и указывает, что разрешения на экспорт никогда не выдаются для поставок в регионы ведения боевых действий, примечательно, что в последние годы прибыльный экспортный бизнес во многом перешел от государственной компании Jugo-Import частным фирмам, торгующим оружием и пользующимся расположением правительственной "Сербской прогрессивной партии".

"По данным газеты Danas, Азербайджану сербское оружие поставляется напрямую от производителей, а поставки в Армению почти всегда осуществляются через компании торговца оружием Слободана Тесича", - говорится в статье.

"В последние годы Сербия снабжала оружием обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе, и нет никаких сомнений в том, что оно используется и в текущей войне, считает военный аналитик из Белграда Влада Радулович".

"Либо президент "плохо информирован, либо он говорит неправду", комментирует тем временем сайт nova.rs утверждение Вучича о том, что военная техника сербского производства не используется на Кавказе", - передает Der Tagesspiegel.