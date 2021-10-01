"Бюстгальтер вызывает рак" и другие "фейковые новости", обезвреженные INSERM

(...) "Чтобы предотвратить попадание пользователей интернета в ловушку ложной информации и восстановить строгий голос науки, Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) в 2018 году создал сайт Canal Détox, где выложены видео для борьбы против дезинформации. Во время пандемии это государственное учреждение решило воплотить эту инициативу в форме коллективной и поучительной книги "Фейковые новости о здоровье", написанной им в партнерстве с научными журналистами Лорианной Жеффрой и Леа Сюрюг и опубликованной в четверг, 30 сентября, издательством Éditions du Recherches Midi", - пишет Le Figaro.

Нет, бюстгальтер не вызывает рак

(...) "Первую модель бюстгальтера его дизайнер Эрмини Кадоль назвала "Комфорт" ("Le Bien-être"), однако очевидно, что сейчас у некоторых женщин этот предмет нижнего белья впал в немилость. Об этом свидетельствует движение за освобождение no-bra ("без бюстгальтера"), поддержанное многими женщинами во время карантина. Хотя причины падения интереса к бюстгальтеру многочисленны и имеют личный характер, некоторые из них оказались ошибочными, тем не менее, они сих пор транслируются. Это относится к слухам, запущенным в 1995 году доктором Сиднеем Сингером, соавтором книги "Одеты для убийства", в которой он обвиняет бюстгальтер в том, что он несет ответственность за образование злокачественных опухолей в груди, в частности, из-за того, что он препятствует лимфооттоку и выведению токсинов", - говорится в статье.

"На данный момент эту гипотезу не подтвердило ни одно серьезное научное исследование, подчеркивают журналисты Лорианна Джеффри и Леа Сюрюг. Авторы подкрепляют свои комментарии американскими трудами, доказывая с помощью сравнительного исследования, проведенного в 2014 году между больными и здоровыми женщинами, что нет никакой связи между ношением бюстгальтера и раком груди. Причем независимо от размера чашки, наличия или отсутствия косточек или даже времени ношения. С другой стороны, необходимо учитывать и другие факторы риска: алкоголь, курение, ранние месячные, поздние сроки беременности или даже избыточный вес", - указывает автор публикации.

Нет, папилломавирус поражает не только девушек

"Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ) - одно из заболеваний, передающихся половым путем, на которые до сих пор наложено табу. В то время как данное семейство вирусов в 90% случаев устраняется организмом естественным образом, некоторые вирулентные формы могут вызывать поражения в оставшихся 10%. Они несут ответственность за 3 тыс. новых случаев рака шейки матки и 1 тыс. смертей в год. (...) Но молодых людей это тоже касается, напоминают Лориан Джеффри и Леа Сюрюг: этот вирус также "ответственен за рак ануса, горла и гортани" и треть из 6300 новых случаев ежегодно поражает мужчин", - указывает Le Figaro.

Нет, клюква не всегда эффективна против цистита

"Бактериальный цистит - это инфекция нижних мочевых путей, столь же болезненная, сколь и широко распространенная. Каждая вторая женщина испытывает это в своей жизни. Чтобы вылечить цистит, специалисты в первую очередь рекомендуют хорошую гидратацию. Любительницы натуральных средств добавляют также продукт на основе ягод клюквы (сок, капсулы или экстракт). Одно из веществ, содержащихся в клюкве, проантоцианидин, как известно, препятствует прилипанию бактерий Escherichia coli (вызывающих цистит) к стенкам уретры и мочевого пузыря", - говорится в публикации.

(...) "Проведенное исследование показало, что капсулы на основе клюквы оказали на развитие цистита не больше эффекта, чем плацебо на основе свеклы", - подчеркивают Лорианна Джеффри и Леа Сюрюг, напоминая, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и гигиены труда считает, что профилактический эффект клюквы на цистит еще не продемонстрирован.

Нет, состав тампона не несет ответственности за токсический шок

"Синдром токсического шока (СТШ) - это редкая инфекция, вызываемая штаммами золотистого стафилококка, бактериями, которые естественным образом присутствуют на коже и внешних слизистых оболочках, но они могут продуцировать токсин TSST-1, который способен привести к ампутации или смерти, если его вовремя не обнаружить. В течение нескольких лет жертвы этого шока обвиняли во всем гигиенические тампоны", - отмечает автор статьи

(...) "На данный момент "ничто не позволяет узнать причину происхождения" этой инфекции, однако книга INSERM отвергает гипотезу о том, что виновен состав тампонов, поддерживая результаты исследования гигиенических тампонов Национального центра по борьбе с стафилококками. Так, из 6000 проанализированных образцов наиболее часто используемых брендов ни один не способствует росту или продуцированию вредного токсина. "Еще более обнадеживает то, что некоторые тампоны могут подавлять развитие стафилококков", - заключают Лорианна Джеффри и Леа Суруге.

Нет, аборт не касается в первую очередь девушек-подростков

"27 сентября отмечался Всемирный день права на аборт. Фундаментальный медицинский акт, легализованный во Франции 17 января 1975 года, но которому по-прежнему угрожают во Франции и в других странах, в частности, из-за свирепствующей в социальных сетях пропаганды против абортов. Среди распространяемых там идей принято указывать пальцем на девушек-подростков, подозреваемых в практике добровольного прерывания беременности в основном из-за отсутствия у них полового воспитания и знаний о доступных противозачаточных средствах", - говорится в статье.

(...) "Число абортов среди молодых француженок в возрасте 15-17 лет резко упало за последние десять лет, снизившись с 10 абортов на 1000 девушек-подростков в 2010 году до 6 девушек-подростков в 2019 году", - резюмируют Лорианна Джеффри и Леа Сюруг.

(...) "В реальности аборты чаще всего делают 20-29-летние - 28 случаев на 1000 женщин. Помимо возраста, исследования также показали корреляцию с нестабильным социальным и экономическим положением", - заключает издание.