В России смертность от Covid-19 растет день ото дня

(...) "Вопреки мировой тенденции, в России смертность от Covid-19 продолжает расти. В четверг, 30 сентября, третий день подряд Москва сообщала о самом высоком ежедневном количестве умерших с начала пандемии - скончались 867 пациентов, что на 10 больше, чем накануне", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Эти цифры, предоставленные санитарно-эпидемиологической службой Роспотребнадзор и используемые Всемирной организацией здравоохранения для глобальных сравнений, вызывают сомнения. Подсчет производится в соответствии с минималистской методикой расчета и систематически пересматривается в сторону увеличения, апостериори, другим официальным источником - статистической службой Росстат", - говорится в статье.

"Так, например, в июле по подсчетам Роспотребнадзора было 23 349 летальных исходов. Опубликованные позже данные Росстата, в свою очередь, показали, что умер 50 421 человек. А реальность, несомненно, все еще находится далеко за гранью этих цифр: в этом же июле месяце наблюдаемая избыточная смертность по сравнению с июлем 2019 года достигла 64000 человек", - указывает автор публикации.

(...) "С начала пандемии в России избыточная смертность необъяснимым образом превысила 600 тыс. человек, в то время как официальные подсчеты сообщают о том, что с начала пандемии от Covid-19 умерли 203 тыс. человек", - продолжает он.

"Но факт остается фактом, и текущая тенденция очевидна, даже власть признает серьезное увеличение. В четверг суточный прирост новых заболевших SARS-CoV-2 составил 23 888 случаев, при этом распространенность варианта Дельта достигла 97%", - пишет Le Monde.

"Отчасти это было некое статистическое наверстывание: с середины июля до выборов в Госдуму 19 сентября цифры оставались на удивление стабильными: несколько дней подряд ежедневно регистрировалось 799 смертей", - комментирует Виткин. - Так, четвертая российская волна разбилась о почти полное молчание политиков и СМИ и об относительное безразличие населения. Тема пандемии и борьбы с ней со стороны властей отсутствовала в избирательной кампании, за исключением Коммунистической партии, которая настаивала на своем отказе от обязательной вакцинации.

(...) "В одном из своих редких предвыборных выступлений в конце августа Владимир Путин еще раз заявил, что "мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира".

"Пришлось дождаться последних нескольких дней, чтобы увидеть, как Covid-19 и его санитарные последствия вновь вернулись в официальный дискурс. В среду, 29 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков упомянул "очень печальные антирекорды в плане смертности" и "серьезный повод для обеспокоенности".

(...) "Плохие результаты России в санитарной области можно объяснить, в первую очередь, с трудом продвигающейся кампанией по вакцинации. Хотя Россия гордилась тем, что она опередила других в разработке нескольких вакцин, на сегодняшний день менее 29% россиян полностью привиты "Спутником V" или тремя другими российскими вакцинами", - рассуждает журналист.

"Неприятие населения во многом объясняется традиционным в российском обществе недоверием к публичным выступлениям, усиленным противоречивыми месседжами, посылаемыми на протяжении всей пандемии. Стимулирующие меры в плане вакцинации также слабы: Москва и некоторые другие регионы робко попытались ввести санитарный пропуск в июне, но затем быстро сдались. Весной вакцинация стала обязательной для сотрудников отдельных государственных учреждений и сферы обслуживания, но в августе власти в конечном счете указали, что речь шла о "рекомендации", - сообщает издание.

(...) "В результате таких минимальных политических мер экономика России восстанавливается быстрее, чем ее европейские аналоги. 8 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в июне валовой внутренний продукт страны достиг уровня до пандемии после роста на 4,8% за первое полугодие 2021 года. После периода карантина весны 2020 года, болезненного для домохозяйств и предприятий, которым оказывалась совсем небольшая поддержка со стороны государства, власти однозначно сделали выбор в пользу экономической устойчивости и социального мира", - резюмирует Бенуа Виткин.