В России вакцина "Спутник V" проходит испытание на прочность рекордами заражений Covid-19

"Спутник V" сталкивается с двойным недоверием: внутренним и международным. Вакцина, разработанная Институтом им. Гамалеи, оказалась горьким провалом", - утверждает издание L'Express.

(...) "А ведь полгода назад "Спутник V" сделал успешную ставку. Институту им. Гамалеи удалось быстро разработать вирусную векторную вакцину против Covid-19 с эффективностью более 90%. Вскоре после выпуска мРНК вакцин, вряд ли более эффективных на бумаге. Однако сегодня ситуация выглядит безнадежной. Ни Евросоюз, ни ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) до сих пор ее не признали. Между тем, ооновская организация одобрила многие другие вакцины, такие как китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, 1 июня 2021 года", - говорится в статье.

"Для Евросоюза это означает, что "Спутник V" не может использоваться в рамках европейского ковид-паспорта. На первый план выдвигаются политические причины, но отказ EMA (Европейского агентства по лекарственным средствам) одобрить российскую вакцину может носить чисто юридический характер - россияне не были знакомы с процедурой - и особенно с санитарной. Отдел предварительной квалификации ВОЗ представил замечания по итогам проверки, проводившейся с 31 мая по 4 июня на площадке "Фармстандарт - УфаВИТА" в городе Уфа на юго-западе России. В частности, инспекторы отметили проблемы в данных мониторинга производственного процесса и контроля качества", - указывает автор статьи.

(...) "Данные, опубликованные в журнале The Lancet в феврале, уже вызвали вопросы у специалистов. В опросе, проведенном Radio France, Жан-Даниэль Лельевр, заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора в Кретей и эксперт по вакцинам в Высшем управлении здравоохранения, поставил под сомнение однородность эффективности вакцины для всех возрастных групп. "Представлены показатели 92%, 90%, 91%, независимо от того, идет ли речь о людях старше 60 лет или о тех, кому 18-30 лет. Как правило, с возрастом эффективность снижается. Так что это довольно необычно".

"Его коллега, специалист по медицинской статистике в больнице Руанского университета Андре Жиллибер, также перечислил несколько аномалий. Самой большой из них является несоответствие между количеством пациентов в начале и в конце определенных испытаний", - передает издание.

(...) "Внутри страны российское население тоже не проявляет особых восторгов. Регулярно обновляемый опрос института Morning Consult показывает, что 34% россиян категорически отказываются от вакцинации. Это почти вдвое больше, чем в США или Франции, где до сих пор остается твердое ядро в 15% ее противников", - пишет L'Express.

(...) "Сам Владимир Путин оказался в затруднительном положении по этому поводу. Недавно он рассказал, что ему пришлось самоизолироваться из-за того, что несколько человек в его близком окружении заразились, хотя были вакцинированы, - отмечается в публикации. - В случае с одним из сотрудников, с которым он работал в непосредственной близости, глава Кремля объяснил: "Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после вакцинации заболел". Владимир Путин, привившийся в условиях строжайшей секретности в марте, без камер, в отличие от многих своих зарубежных коллег, хвалит свой "высокий" титр антител. Тем не менее, он неловко признался: "Надеюсь, что все будет так, как и должно быть, "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида".

"Несмотря ни на что, около 70 стран разрешили использование российской вакцины на своей территории. По геополитическим, но также и по коммерческим соображениям, поскольку некоторым государствам иногда было трудно получить доступ к драгоценным дозам Pfizer-BioNTech, Moderna или даже AstraZeneca, - комментирует автор публикации. "Вакцинация с использованием "Спутник V" началась в более чем в 50 странах на 4 континентах, включая Аргентину, Венгрию, Боливию, Алжир, Черногорию, Парагвай и другие", - уточняет официальный сайт "Спутник V".

"Но и тут опять все идет не по плану. В августе Россия признала проблемы с поставкой, в частности, в Южной Америке. Несколько дней назад Гватемала, которая получила только 10% из 16 млн закупленных доз, отменила половину своего заказа и теперь обращается к Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer", - резюмирует издание.