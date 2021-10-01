Девушки Бонда остались в прошлом - сегодня рядом с "агентом 007" женщины Бонда

"Женские персонажи не покидают Джеймса Бонда и в фильме "Не время умирать". Но за последние десятилетия образ женщин в этой серии фильмов изменился. К счастью", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Франко Арнольд.

"Девушки Бонда - такая же часть имиджа "агента 007", как и его любимый напиток - "водка с мартини, взболтать, но не смешивать". Но с шестидесятых годов, когда Шон Коннери впервые появился на экране в роли обаятельного секретного агента, многое изменилось. (...) В первые годы женщины в фильмах о Бонде - как бы их ни обожали поклонники - редко были на равных с агентом. Для многих остались незабываемыми сцены, когда Хани Райдер (Урсула Андресс) выходит из моря в бикини в фильме "Доктор Ноу" (1962). Или как таинственную Солитер (Джейн Сеймур) в фильме "Живи и дай умереть" (1973) Джеймс Бонд обманывает во время игры в карты. Но это воспоминания о первых годах Бонда".

"Красивые, зачастую несколько наивные девушки Бонда, которые почти всегда поддавались его харизме, уже остались в прошлом - по крайней мере, с тех пор, как в костюм "агента 007" облачился Дэниел Крейг. Актриса Леа Сейду, которая играет вместе с Крейгом в фильмах "Не время умирать" и ""007: Спектр", отказывается называться девушкой Бонда. "Слово "девушка" сильно упрощает мою героиню. "Женщина", наверное, было бы более уместно", - сказала она в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ее героиня, психиатр Мадлен Суонн, не просто хочет лишь понравиться Бонду. "В моем образе кроется гораздо большее", - отметила Сейду".

"Соответственно, и Джеймс Бонд изменился за почти шестьдесят лет своего пребывания на экране. Нельзя изменить персонажа "в одночасье", сказал Кэри Фукунага, режиссер последнего фильма о Бонде, в недавнем интервью американскому журналу Hollywood Reporter. "Но можно изменить мир вокруг него".

"А этот мир серьезно изменился за последние десятилетия, не в последнюю очередь в связи с дебатами о #MeToo. Джеймс Бонд шестидесятых, которого играл Шон Коннери, "по сути, совершил насилие над женщиной, - сказал Фукунага. - Она говорила: "Нет, нет, нет!", а он отвечал: "Да, да, да". Сегодня такое не пройдет".

"Такое унизительное обращение, посягательство, хотя и завернутое в галантную обертку, не только сейчас стало тематизироваться в фильмах. В фильме "Золотой глаз" (1995) выше Бонда впервые стоит женщина, Джуди Денч в роли М, главы секретной службы MI6 - и ее приветствие на первой встрече весьма примечательно. Он "сексист, женоненавистник, динозавр, пережиток холодной войны", такой была беспощадная оценка его новой начальницы. В те годы герой Бонда, конечно, уже не был "насильником", но и от сексистских высказываний он не отказывался".

"В фильме "Не время умирать" к Бонду впервые присоединяется женщина-"агент 00", которую играет Лашана Линч. И это поднимает часто обсуждаемый в СМИ вопрос о том, может ли по стопам Дэниела Крейга пойти женщина".

"В интервью Guardian Линч, рассмеявшись, отмела идею, что она может стать актрисой, которая в следующий раз сыграет Бонда. Тем не менее, будущий "агент 007", по ее словам, не обязательно должен быть мужчиной. Она также считает, что следующий Джеймс Бонд может быть "белым, черным, азиатом, метисом, молодым или старым".

"Женщина Бонда Леа Сейду с удовольствием посмотрела бы серию фильмов с женщиной-секретным агентом в стиле Бонда, "но Джеймс Бонд должен оставаться мужчиной", считает она. "Он был и остается Джеймсом Бондом - хотя бы потому, что так его зовут", - пишет NZZ.