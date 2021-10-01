Когда привитые становятся непривитыми: разные "прививочные миры" приводят к парадоксальным ситуациям

"Вакцинированный вакцинированному рознь: об этом сегодня узнают миллионы людей по всему миру, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - (...) Вакцинация делает пребывание среди людей менее опасным и облегчает путешествия внутри стран и за их границами. Однако это касается только тех, кто привился "правильной" вакциной. Что значит "правильная" в данном случае, зависит от страны. Разные государства и сообщества государств решают этот вопрос по-разному - с досадными последствиями для всех, кому приходится путешествовать между этими "прививочными мирами".

"Последствия этого разделения можно хорошо показать на примере России, - отмечает журналист Маркус Акерет. - Россияне опасаются, что скоро они смогут путешествовать лишь в несколько других стран. С начала пандемии Шенгенская зона доступна для них только в исключительных случаях, даже если у них есть действующая виза; новые визы выдаются в ограниченном количестве. Это не изменилось и с ростом уровня вакцинации по всему миру. Соединенные Штаты всегда были открыты для путешественников из России, в отличие от европейцев. В последние полтора года было достаточно лишь ПЦР-теста. Но этому скоро, вероятно, придет конец - когда США разрешат въезд только тем, кто сделал прививку, причем вакциной, одобренной в Америке".

"В России кампания по вакцинации началась раньше, чем в других странах, благодаря разработке собственного препарата: "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной. На сегодняшний день в стране зарегистрированы еще четыре собственные вакцины. Но обратной стороной медали является отсутствие на данный момент "совместимости" с остальным миром. "Спутник V" применяется в различных странах Латинской Америки, Азии, Африки и Юго-Восточной Европы, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не одобрила эту вакцину даже предварительно, в отличие от двух китайских вакцин, одной индийской вакцины и основных западных вакцин. Соответственно, затягивается и процесс ее регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)", - говорится в статье.

"Регулирующие органы жалуются на нехватку важных данных и научных заключений об эффективности "Спутника V", - отмечает издание.

"В России, в свою очередь, одобрены только российские вакцины. Поэтому даже иностранцы, постоянно проживающие в стране, прошли вакцинацию "Спутником V". Пока даже ВОЗ, не говоря уже о ЕМА или американцах, не признает российскую вакцину, все привитые "Спутником V" путешественники будут считаться непривитыми. В еще более безнадежной ситуации оказываются те, кто выбрал одну из других российских вакцин".

"Это становится все более ощутимым, поскольку все больше государств начинают проводить различие между вакцинированными, выздоровевшими и невакцинированными людьми при въезде в страну, а также в повседневной жизни. Например, для въезда в Швейцарию из России невакцинированные - а значит, и вакцинированные "Спутником V" - должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный до выезда из России, а также через несколько дней после въезда в страну. Это связано с немалыми расходами. Поскольку также было расширено применение сертификатов о вакцинации, привитому "Спутником V" придется сдавать тест каждые несколько дней для посещения ресторанов и культурных мероприятий. В Германии после въезда в страну в дополнение ко всему потребуется соблюдать карантин", - говорится в статье.

"И наоборот, к путешественникам, привитым западными вакцинами и приехавшим в Россию, также относятся как к непривитым. Иностранцы в любом случае должны предъявить ПЦР-тест для въезда в страну. При этом, если QR-коды снова станут обязательными для посещения московских кафе, как это было в течение короткого периода времени летом, им тоже придется регулярно сдавать тесты. Скоро все это может вернуться: в России намечается четвертая волна. Ежедневное число умерших от Covid-19 достигает рекордных показателей. Между тем, полностью привиты только 29% россиян", - указывает издание.

"Это разделение мира на две части также затрагивает и людей, которые были привиты китайскими или индийскими вакцинами. Во всех случаях кажется парадоксальным, что человек может быть привитым, но при этом считаться непривитым. Единственным решением для тех, кому по рабочим или семейным причинам нужно регулярно пересекать эту глобальную границу, является двойная вакцинация: в дополнение к "Спутнику V" россияне, а также иностранцы, проживающие в России, пытаются сделать еще одну прививку на Западе, на этот раз западной вакциной. Предлагаются даже поездки с целью вакцинации".

"При этом о реакции организма на ненужную многократную вакцинацию разными вакцинами есть лишь единичные сообщения. Соответственно, врачи не всегда готовы пойти на это - особенно в случае с людьми с уже существующими заболеваниями".

"Многократная вакцинация без медицинской необходимости также представляется сомнительной и с оглядкой на всемирную кампанию по вакцинации. Лишь очень немногие государства действуют прагматично и разламывают эту разделительную линию - например, Эстония. В этой прибалтийской стране вакцинированными считаются те, кто привит вакциной, одобренной в той стране, откуда они родом", - пишет Neue Zürcher Zeitung.