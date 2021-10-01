Таинственная сила в наших головах

"Принимает ли наш мозг решения самостоятельно и только делает вид, что у нас есть свобода воли? Результаты "экспериментов Либета" когда-то считались революционными. Но спустя 40 лет они вызывают сомнения", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Иногда достаточно крошечного движения руки, чтобы спровоцировать дискуссию об очень важных вопросах человеческого бытия. В данном случае не имевшие смысла движения пальцев происходили в лаборатории, куда американский физиолог Бенджамин Либет пригласил своих подопытных около 40 лет назад. Участники его экспериментов должны были смотреть на специальные часы и в определенный момент по своему усмотрению совершить движение рукой", - повествует журналист Себастьян Херрманн.

"Либет регистрировал сигналы мозга с помощью ЭЭГ и измерял мышечную активность с помощью электромиографа. Наконец, и это было важным моментом во всей этой истории, участники должны были указать время, когда они сознательно решили сжать ладонь. Это позволило сделать впечатляющий вывод, который Бенджамин Либет опубликовал в научном журнале Brain в 1983 году: ЭЭГ регистрировала сигналы в моторной коре головного мозга еще до того, как испытуемые сознательно решали сделать движение рукой".

"Казалось, это были следы бессознательной, нейронной команды. Но кто дал эту команду, если испытуемые сознательно решили совершить движение рукой только секундой позже? Таинственная, автономная сила из глубин нейронных джунглей человеческого организма? Казалось, что мозг работает на автопилоте и лишь обманывает людей, заставляя их думать, что они могут принимать решения самостоятельно. Человек как раб своего мозга - возмутительно!".

"Так называемые эксперименты Либета до сих пор известны, если не сказать, что печально известны. Оригинальная публикация была процитирована более 6,8 тыс. раз в других работах и исследованиях - это невероятно много, - отмечает SZ. - Но самое главное, результаты распространились далеко за пределы узких академических кругов. Они вновь дали импульс извечному вопросу: обладают ли люди свободой воли, и если нет, то могут ли они тогда вообще нести ответственность за последствия своих действий? Ссылаясь на эксперименты Либета и последующие исследования, ученые спорят об этих вопросах почти 40 лет".

"Теперь психологи Мориц Николаи Браун, Джанет Весслер и Мальте Фризе из Саарского университета в Саарбрюккене, можно сказать, всколыхнули дебаты, проведя количественный метаанализ. (...) Они изучили, насколько надежны доказательства и насколько широка база данных, на которых основываются дебаты о свободе воли".

"Их анализ, опубликованный в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews, довольно отрезвляющий: "Удивительно, но имеющиеся доказательства неожиданно слабые", - таков их вывод".

"Уже изначальное исследование Либета стоит на зыбкой почве: в экспериментах, в которых измерялся сигнал мозга, предшествующий сознательному решению сделать движение рукой, принимали участие только пять испытуемых. Пять участников исследования - это очень, очень мало. Поэтому для проведения метаанализа исследователи из команды Фриза изучили и другие исследования и эксперименты, подобные экспериментам Либета. (...) Результаты этих исследований, как правило, указывали в схожем направлении: "Временная картина в основном соответствует той, которую выявили Либет и его коллеги", - пишут три исследователя. Но есть одно весомое "но": психологи выявили только шесть исследований, в которых был обнаружен бессознательный сигнал мозга, по времени предшествовавший сознательному решению совершить движение. Все эти шесть работ основывались в общей сложности на данных всего 53 участников. Это скудная база. "То есть на самом деле мы знаем удивительно мало, но тем не менее обсуждаем, есть ли у человека свобода воли", - говорит Браун".

"В целом данные действительно показывают временную закономерность, соответствующую той, которую определил Либет, пишут исследователи в своей статье. Бессознательный сигнал мозга, который обычно называют потенциалом готовности нейронов, появлялся в среднем за 479 миллисекунд до того момента, когда испытуемые принимали сознательное решение о каком-либо действии. Но что вызывает подозрение у Мальте Фризе, так это, что "существует огромный разброс показателей". То есть, в данных, касающихся первой, бессознательной активности мозга, есть большая неопределенность. "Возможно, это также случайные паттерны мозга, - говорит Браун, - которые представляют интерес только в виде средних значений".

"Уже построение изначальных экспериментов Либета вызывает скептицизм. Испытуемых просили совершить движение рукой в любое выбранное ими время. Участники смотрели на часы или осциллограф: там по кругу двигалась светящаяся точка, на один оборот которой уходило ровно 2,56 секунды. Испытуемые должны были запомнить точное положение точки в тот момент, когда они принимали сознательное решение о движении руки. (...) Но кто знает, насколько точно вообще можно ответить на этот вопрос - причем спустя время: когда именно с точностью до миллисекунды я хотел пошевелить рукой? Является ли такое решение настолько ясным, что его принятие можно точно рассчитать по времени?".

"К тому же во всех этих исследованиях речь шла о бессмысленных действиях, которые не имеют последствий и не волнуют людей", - говорит Фризе. Это, возможно, еще больше усложняло задачу - назвать точный момент принятия решения. (...) По словам Брауна, исследования последних лет показали, что существуют действия, которым не предшествует потенциал готовности. И в то же время есть данные о том, что за зафиксированным потенциалом готовности не следует действие".

"Возможно, значимость потенциала готовности зависит от значимости последующего действия для соответствующего человека? Кто знает, может быть. "В одном эксперименте, например, потенциал готовности возникал, как и ожидалось, - говорит Фризе, - но только перед бессмысленными действиями. Однако потенциал готовности отсутствовал, когда участники выполняли важные для них действия."

"Вопросов остается больше, чем ответов. И для того, чтобы искать ответы на вопрос, есть ли у человека свобода воли или нет, доказательства слишком скудны. Идея о том, что мозг уже давно принимает решения по собственному усмотрению, прежде чем чувство "Я", которое также порождается мозгом, сможет воспринять это как свое действие, конечно, пугает. (...) Опираясь на изначальные эксперименты американского физиолога Либета, возможно, можно сделать такой вывод: обсуждение вопроса о свободе воли началось еще до того, как появился соответствующий надежный сигнал на основе данных. Имелся большой потенциал для обсуждения, но время для него еще не пришло", - заключает Süddeutsche Zeitung.