1 сентября 2017 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Мюллер привлек Налоговое управление США к своему расследованию связей Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, заручился помощью сотрудников из отдела криминальных расследований Налогового управления США (IRS), сообщает The Daily Beast, ссылаясь на информированные источники. "Это один из самых тесно спаянных, специализированных и скрытных следственных органов федерального правительства. Его 2500 сотрудников сосредоточены исключительно на финансовых преступлениях, в том числе на уклонении от уплаты налогов и отмывании денег", - пишет журналистка Бетси Вудрафф. Издание отмечает: IRS имеет доступ к налоговым декларациям Трампа, которые он долгое время отказывается предавать огласке. "Потенциальные финансовые преступления - один из центральных элементов расследования Мюллера. Один из его старших заместителей Энди Вейссманн когда-то руководил расследованием министерства юстиции в отношении корпорации Enron и имеет широкий опыт сотрудничества с инспекторами по расследованиям IRS", - говорится в статье. По словам Мартина Шейла, отставного сотрудника отдела криминальных расследований (CI IRS), Мюллер и Вейсманн очень высоко ценят его коллег. "Когда CI приносит дело в прокуратуру, оно готово. Оно обвязано ленточкой с бантиком. Все сделано полностью". Но издание считает, что из-за этого сотрудничества американских налоговиков вновь могут обвинить в политизированности. Когда при администрации Обамы IRS проверяло организации из республиканского движения "Чаепитие", республиканцы называли ее действия "охотой на ведьм". "Широко сообщалось, что команда спецпрокурора сейчас пытается перетянуть на свою сторону Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента, в надежде, что он даст показания на бывших коллег. Отставные работники федеральной прокуратуры сообщили нашему издательству, что одной из главных проблем Манафорта перед лицом закона может быть судебное преследование из-за "недостающей галочки". По федеральным законам, лица, которые держат деньги на счетах в зарубежных банках, должны поставить в налоговой декларации галочку, чтобы известить об этом власти. Есть предположение, что Манафорт поленился поставить галочку в нужной графе, а это уже будет преступление. Именно такие обвинения должно проверять IRS", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast