1 сентября 2017 г. Анна Немцова, Бетси Вудрафф и Спенсер Акерман | The Daily Beast О деньгах на "Башню Трампа" в Москве кто-то говорит неправду "Кто-то говорит неправду. Либо это Феликс Сатер, преступный старый приятель президента Трампа, который утверждал, будто российский банк, находящийся под санкциями, был готов финансировать "Башню Трампа" в Москве", - пишет The Daily Beast. "Либо это представители банка, второго по величине в России, которые говорят, что никогда не рассматривали вопрос о предоставлении денег на этот проект, и тем самым противоречат утверждениям Сатера в электронных письмах к его другу детства - поверенному Трампа Майклу Коэну (письмах, которые на этой неделе были обнародованы расследователями Конгресса)", - полагают журналисты Анна Немцова, Бетси Вудрафф и Спенсер Акерман. "Сообщения в начале этой недели наводили на предположения, что Сатер в ноябре 2015 года утверждал, что нашел финансирование в ВТБ - громадном российском банке, 60% акций которого принадлежат Кремлю - для строительного проекта Trump Organization в Москве. Если утверждение Сатера правдиво, это могло быть одним из ключевых соединительных звеньев между миром Трампа и Кремлем. Но банк, о котором идет речь, заявил Daily Beast, что оно ложно. Daily Beast не может самостоятельно установить, какая из сторон говорит правду", - пишут авторы. "ВТБ никогда не проводил каких-либо переговоров о финансировании "Башни Трампа" в Москве, - сообщил представитель банка в форме заявления для Daily Beast. - Мы хотели бы подчеркнуть, что ни один филиал Группы ВТБ не имел никаких отношений с Трампом, его представителями или любыми аффилированными с ним компаниями". О ВТБ издание пишет, что этот банк "имеет тесные связи с российским правительством", а о Сатере - что это "необязательно надежный рассказчик". Издание сообщает, что проверило отчетность в США, поданную в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов. По словам авторов, эта отчетность "демонстрирует, что ВТБ начал лоббистскую кампанию, добиваясь отмены наложенных на него санкций США", а среди лоббистов - Эманюэл "Майк" Манатос, сборщик пожертвований на кампанию Хиллари Клинтон. Авторы полагают: "Санкции США не помешали бы ВТБ финансировать "Башню Трампа" в Москве, но могли бы затруднить этот процесс". Издание подробно останавливается на письме Сатера к Коэну от ноября 2015 года. "Я привлеку Путина к этой программе, и мы добьемся избрания Дональда", - написал Сатер. Издание комментирует: "Правда, неясно, каким именно образом сделка с недвижимостью в Москве могла бы "устроить", по выражению Сатера, победу Трампа". "28 октября 2015 года Трамп подписал не имеющее обязательной силы письмо о намерениях, касавшееся этого проекта. В январе 2016 года Коэн написал официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову, прося помочь с продвижением сделки, которая находилась в зачаточном состоянии. Но Коэн сказал, что в том же месяце она сорвалась после того, как он "лишился уверенности в том, что предполагаемый держатель лицензии сможет получить недвижимость, финансирование и разрешения властей, которые были необходимы". В понедельник Trump Organization заявила, что сделка с недвижимостью сорвалась, в том числе, потому, что "не было финансирования", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast