США отрицают жертвы среди мирного населения в Сирии

"Количество гражданских лиц, убитых в результате наступления коалиции под руководством США на фактическую столицу "Исламского государства"* в Сирии, растет, но генерал, командующий коалицией, выразил сомнения по поводу жертв среди мирного населения из-за действий его войск. По оценкам мониторинговой организации Airwars, на данный момент 1,7 тыс. или более гражданских лиц, по-видимому, погибли в результате бомбардировок и артиллерийских ударов под руководством США в провинции Ракка начиная с марта. Минимум 860 мирных жителей, в том числе 150 детей, были убиты в Ракке, согласно достоверным сообщениям, с официального начала операций по взятию города 6 июня", - пишет Foreign Policy .

В докладе Amnesty International, опубликованном 24 августа, описан ад, с которым столкнулись мирные жители, в том числе тысячи детей, в Ракке, сообщает автор публикации Сэмюел Оукфорд. Выжившие жители, бежавшие из города, говорят, что боевики "Исламского государства"* "подкладывают мины и ставят растяжки вдоль дорог, ведущих из города, устанавливают КПП вокруг города, чтобы ограничить передвижение, и ведут огонь по тем, кто пытается выбраться". Но в докладе также упоминается "постоянный шквал артиллерийских ударов и бомбардировок", устроенный коалицией, который еще больше ограничивает передвижение и уносит сотни жизней.

Очевидцы рассказывают, как снаряды попадают в дома мирных жителей и убивают пытающихся бежать, говорится в статье. "Артиллерийские снаряды разрушают все, целые улицы, - сказал один из них. - Это сплошной артобстрел, и из-за него погибает много гражданских".

Главнокомандующий силами коалиции генерал-лейтенант Стивен Дж.Таунсенд в нескольких случаях предположил, что численность жертв среди мирного населения преувеличена, как бы хорошо это ни было проверено, отмечает автор.

В июне, после того как комиссия по расследованию ООН предупредила, что количество жертв среди гражданских лиц в районе Ракки уже "ошеломляет", Таунсенд не согласился с формулировкой, назвав ее "преувеличенной". "Покажите мне какие-нибудь доказательства этого", - сказал он BBC.

22 августа Таунсенд снова преуменьшил значение жертв среди мирного населения, на этот раз на пресс-конференции с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Багдаде.

"Возможно, логично предположить, что число жертв среди гражданского населения увеличилось, потому что интенсивность наших операций там возросла, - сказал Таунсенд. - [Но] я попросил бы кого-нибудь предоставить мне надежную информацию о том, что численность гражданских жертв в Ракке увеличилась в значительной степени".

"Такая надежная информация свободно доступна в нескольких источниках, - сообщает автор статьи. - О большом количестве жертв среди гражданского населения в результате действий коалиции сообщалось местными СМИ и сирийскими мониторинговыми организациями задолго до официального начала операций в самой Ракке".

"Оценки сделаны только на основе сообщений, сочтенных "достоверными" исследователями Airwars. Эта классификация требует наличия двух или более надежных источников, свидетельствующих о жертвах среди гражданского населения и называющих инициатором ударов коалицию, отсутствия сомнений по поводу инициатора (например, когда бомбардировку ведут еще войска России или режима), и признания коалицией того, что она наносила удары в окрестностях в этот день", - поясняет автор.

"Исследователи из Amnesty International и Human Rights Watch недавно посетили большие и маленькие города и лагеря беженцев вокруг Ракки и опросили оставшихся в живых, которые рассказывают похожие истории о страшных воздушных и артиллерийских ударах, а также о действиях ИГИЛ*. Комиссия ООН по расследованию в Сирии также смогла побеседовать с выжившими и очевидцами нескольких ударов по этому региону", - пишет Оукфорд.

На этом фоне генерал Таунсенд отмахнулся от фактов гибели людей, которые, по его словам, не так многочисленны, как сообщается, и в любом случае неизбежны. В одном случае комментарий генерала предшествовал заключению собственных расследований коалиции по сообщениям об инцидентах с гражданскими жертвами, что повышает вероятность того, что их выводы могут быть предвзятыми. После того как 21 марта недалеко от Ракки в результате рейда коалиции удар был нанесен по зданию школы, в котором, по сообщениям, находились семьи вынужденных переселенцев, Таунсенд заявил, что, по его мнению, "удар не привел к гибели людей".

Сотрудники комиссии ООН по расследованиям в Сирии позже установили, что этот удар, возможно, был фактически одной из самых смертоносных воздушных кампаний. Коалиция, в конечном итоге, сделала вывод, что среди мирного населения жертв не было, говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.