Падение "Открытия" показывает глубину проблем российского банковского сектора

"После того как российский Центробанк вмешался на этой неделе, чтобы национализировать банк "Открытие", его направленное на хипстеров мобильное приложение "Рокетбанк" отправило клиентам сообщение, - повествует Макс Седдон в британской газете Financial Times. - "Рокетбанк" стал еще надежнее!" - говорилось в приложении. "Теперь вас защищает Центробанк : )". Регуляторы и руководство "Открытия" пытаются представить государственное спасение банка как чистый плюс для сектора, отмечает автор. "Рокетбанк" даже использует его в своей рекламе. "Однако взлет и падение "Открытия" указывают на грандиозную задачу по зачистке сектора, стоящую перед Центробанком", - пишет журналист.

"Впечатляющий крах "Открытия" показывает, что проблемы сектора лежат куда глубже, - продолжает издание. - Дмитрий Тулин, заместитель председателя ЦБ, сказал, что "Открытие" "значительно преувеличило свой капитал". Теперь регуляторам понадобятся три месяца на то, чтобы определить, есть ли дыра в балансовом отчете "Открытия".

Три высокопоставленных банкира из государственных банков рассказали изданию, что пакет финансовой помощи может в конечном итоге конкурировать с рекордными 14 млрд долларов, потраченными на спасение Банка Москвы в 2011 году. "Только посмотрите на их балансовый отчет, - сказал один из банкиров. - От 10 до 20% - это нормальные банковские активы, а остальное - это все сомнительные финансовые инструменты, с которыми не хочется связываться".

По словам журналиста, спасение банка успокоило немедленный мандраж, гарантировав безопасность вкладов физлиц и компаний, а также все субординированные облигации "Открытия". Однако многие в банковском секторе интересуются, есть ли у Центробанка инструменты, чтобы сдержать проблему, которую он помог создать, говорится в статье. "Слабая регуляция облегчила "Открытию" получение гораздо большего финансирования, чем ему требовалось, и присвоение себе разницы", - рассказали изданию люди, близкие к Беляеву.

"Аналитики говорят, что шаг ЦБ, который доводит общую долю государства в секторе до примерно 60% - также национализируются "Росгосстрах" и два из первой десятки пенсионных фондов, - официально оформляет давнюю роль, что де-факто была у государства", - говорится в завершение статьи. "ЦБ практически приравнивает риск "Открытия" к суверенному риску, - отметил Михаил Шлемов, аналитик в USB. - Теперь государственная собственность в банковской сфере догоняет экономику в целом, где она составляет 70%".