1 сентября 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Хипстероподобный основатель "Открытия" выкачивал госсредства для строительства частного банка "В то время как Вадим Беляев за несколько лет почти с нуля довел "Открытие" до крупнейшего российского частного банка, в российских финансовых кругах его стали воспринимать как своего рода хипстера, - пишет Макс Седдон в Financial Times. - Он приходил на встречи с олигархами в неформальном костюме и устраивал роскошные вечеринки с участием близких к оппозиции российских музыкантов. На представлении Cirque de Soleil, которое спонсировало "Открытие", он призвал москвичей протестовать против Владимира Путина - и, говорили, что он сам посещал митинги". Однако на самом деле, продолжает автор, "Беляев строил банк, который был тесно связан с российским государством. В конце 2014 года "Открытие" секретно провернуло сделку по рефинансированию государственного нефтяного колосса "Роснефть", что помогло банку мгновенно удвоить активы. Эта сделка была столь противоречивой, что напугала многих инвесторов, толкнув их к бегству из рубля". В настоящее время, после того как вкладчики вывели 30% активов "Открытия" в течение лета, Центробанку пришлось вмешаться, чтобы остановить крах одного из крупнейших российских банков, пишет автор. Многие банкиры говорят, что российское государство несет часть вины за то, что оно потакало агрессивной экспансии Беляева, передает Седдон. "Он блестящий трейдер, - отметил олигарх - конкурент банкира. - Но он вообще ничего не знает про банковское дело". Звезда "Открытия" начала восходить после финансового кризиса 2008 года, когда Россия направила огромные средства на помощь своим банкам, повествует журналист. Беляев понял, что он может быстро расширить "Открытие", выкачивая дешевые государственные деньги, рассказали автору близкие к банкиру люди, так как он сам отказал изданию в интервью. "Вскоре после этого "Открытие" стало крупным участником "программы финансовой реабилитации" ЦБ, получив займы на 10 лет по ставкам ниже рыночных, чтобы поглотить банки, испытывающие трудности", - сообщает Седдон. Кроме того, государственный банк ВТБ оказал "Открытию" решающую поддержку, используя его как инструмент для сделок, которые были слишком рискованными для его балансового отчета, включая операцию с "Роснефтью" 2014 года и до сих пор незавершенное слияние "Открытия" и терпящей крах страховой компании "Росгосстрах", рассказали автору лица, близкие к двум банкам. Как отмечает в завершение Седдон, доля Беляева в "Открытии" снизилась до 5%. "Теперь все риски и расходы - на государстве". Источник: Financial Times