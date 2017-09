1 сентября 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Москва стремится распространить свое влияние на "заднем дворе" США "На фоне того как США постепенно ужесточают финансовые санкции против все более авторитарного правительства Венесуэлы, российское правительство рассматривает возможность расширить свое влияние в Латинской Америке и найти геополитическую точку опоры на "заднем дворе" Вашингтона", - пишет московский корреспондент Financial Times Катрин Хилле. "Мы уже некоторое время ожидали этого, и вот, случилось, - сказал российский эксперт, консультант Кремля по Латинской Америке, после того, как в пятницу в США запретили обращение на рынке новых долговых обязательств Венесуэлы и ее государственной нефтяной компании. - Это означает, что значимость России растет. Кто еще остался, кроме нас?" "Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на прошлой неделе о своем скором визите в Россию", - напоминает автор, отмечая, что страна рассматривается в Венесуэле как "кредитор последней инстанции". "Роснефть" выделила Petróleos de Venezuela (PDVSA) дополнительный кредит в размере более 1 млрд долларов в начале этого года в форме предоплаты за поставки нефти, в результате чего общий объем кредитования ее венесуэльского эквивалента составил 6,5 млрд долларов. Сколько еще средств в рамках нового кредита сможет получить Венесуэла из России, открытый вопрос. В политическом плане участие России, особенно роль "Роснефти", также выглядит большой авантюрой. Даже Китай, который был одним из самых щедрых кредиторов Венесуэлы, больше не предлагает Каракасу денег, отмечает автор. "Венесуэла также стала ключевой опорой оборонной промышленности России, одного из немногих серьезных производителей экспортных товаров за пределами сырьевого сектора", - говорится в статье. "Россия строит завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, который, как ожидается, будет экспортировать продукцию по всей Латинской Америке, и, по заявлениям Москвы, там также была создана база обслуживания вертолетов", - сообщает издание. "Эксперты в Москве считают, что, даже если Мадуро будет свергнут, Россия окажется в выигрышном положении, получив выгоду от возможного нового начала старта во взаимоотношениях", - отмечает Хилле. Эксперт из Института Латинской Америки РАН Виктор Семенов считает Энрике Каприлеса, уступившего Мадуро только с небольшим числом голосов на последних президентских выборах в 2013 году, его вероятным преемником и утверждает, что он будет проводить прагматичную политику. "Он поймет, что "Роснефть" многое сделала для страны и является эффективным оператором, который может быстро помочь развитию добычи нефти", - считает эксперт. Источник: Financial Times