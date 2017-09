1 сентября 2017 г. Лилия Шевцова | Financial Times Двойственная реакция России на Запад порождает политическую неразбериху Понимал ли Запад хоть когда-нибудь Россию? - размышляет в своей статье в Financial Times Лилия Шевцова, научный сотрудник Russia and Eurasia Programme в Chatham House (Великобритания). "На момент краха Советского Союза все политики полагали, что СССР прочен, как камень. Однако когда Запад восхвалял переход России к демократии и рынку, Борис Ельцин возрождал персонализированную власть и строил институты олигархического капитализма", - говорится в статье. Шевцова вопрошает: "Если президент Путин решил вступить в конфронтацию с Западом, почему он терпеливо ждал, пока президент США Трамп вернет отношения в нормальное русло, и почему Путин так мягко среагировал после недавних санкций США?" Шевцова полагает: "Такие агрессивные жесты Москвы, как сближения [российских самолетов. - Прим. ред.] с самолетами НАТО - это скорее способ принудить Запад к возобновлению романтических отношений на условиях Кремля. Цель вылазки в Сирии - не противостояние Западу, а попытка заманить его на переговоры с Россией". Западные эксперты любят говорить, что Россия не уверена в себе. "Но почему тогда Москва предпочла сделать "конец Запада" главным тезисом своей внешнеполитической стратегии? Может быть, эта дерзость - лишь неудачная попытка скрыть комплекс неполноценности? Тогда можно утверждать, что опыт Кремля при общении с западной элитой - и особенно ее готовность идти на уступки России - должны излечить ее от этого комплекса хотя бы частично", - говорится в статье. Шевцова полагает: ключевая причина ошибок Запада - его склонность видеть в поведении России лишь какую-то одну тенденцию. Она возражает: "Логика выживания, характерная для России, основана на двойственном подходе: быть одновременно на стороне Запада и против него (то есть эксплуатировать западные ресурсы, одновременно изолируя российское общество от западного влияния)". По мнению автора, в советский период Запад реагировал на эту логику успешно. "А теперь, когда Россия создала внутри западного общества лоббистскую машину, Запад не понимает, как реагировать. В особенности его сбивает с толку то, что российская элита проделала нечто, о чем и не мечтал СССР: перенесла свою борьбу за выживание на территорию Запада, что демонстрируют связи между россиянами и избирательным штабом Трампа, а также стала прощупывать западный истеблишмент, выясняя, до какой степени его можно перетянуть на свою сторону и коррумпировать", - говорится в статье. По мнению Шевцовой, дезориентированность Запада необязательно выгодна России: "Россия плохо подготовилась к очередному пакету санкций США, потому что неверно поняла Запад". Источник: Financial Times