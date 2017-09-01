Жестокая нефтяная империя Путина

Несмотря на жесткую критику, Герхард Шредер все же примет предложение и войдет в состав руководства российского нефтяного концерна "Роснефть". Шредер опроверг обвинение в том, что он "устраивается в прокремлевский колосс", и добавил, что, в конечном счете, 19,75% акций "Роснефти" принадлежат британской BP, а еще 20% ценных бумаг - швейцарской компании Glencore и Катару.

Но концерн, по мнению экспертов, уже давно не столь независим, как утверждает Шредер, пишет Франц Хубик в своей статье для немецкой деловой газеты Handelsblatt. "Абсурдно полагать, что "Роснефть" - это независимая компания, которая не имеет отношения к российскому правительству", - говорит изданию профессор политологии в Университете Инсбрука Герхард Манготт, который много лет изучает экономическую политику Кремля.

По словам Манготта, для того чтобы "понять, как "Роснефти" удалось стать самой крупной нефтедобывающей компанией в мире, (...) нужно вернуться в 90-е годы". Так, компания была основана в 1993 году, но до прихода Путина к власти в 2000-м она оставалась чем-то вроде небольшой госкомпании. Тогда нефтегазовая промышленность России почти полностью принадлежала частным лицам и олигархам. Но в 1997 году Путин в своей диссертации подробно описал, что "ренационализация сырьевой отрасли, с его точки зрения, является важнейшей предпосылкой для укрепления России". "В итоге Путин выбрал "Роснефть" в качестве средства для ренационализации российской нефтяной промышленности", - продолжает Манготт. Первым шагом в этой задумке стало "уничтожение компании ЮКОС в 2004 году. Владелец компании Михаил Ходорковский отправился в тюрьму и позже был помилован, а "Роснефть" получила самые прибыльные активы его компании".

"В результате совершенно непрозрачного аукциона "Роснефть" окольными путями получила большую часть имущества ЮКОСа. И с тех пор Владимир Путин пытается сделать "Роснефть" все крупнее", - продолжает Манготт. В свою очередь, человека, который отбирает у жадных олигархов контроль над нефтяными месторождениями, зовут Игорь Сечин.

Люди, имеющие отношение к Кремлю, считают Сечина вторым по влиянию человеком в России. В настоящее время, как добавляет издание, в империи Сечина работают почти 300 тыс. сотрудников, и доля "Роснефти" на мировом рынке нефти оценивается в 6%.