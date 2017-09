1 сентября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Простая арифметика в непростые времена Москва приказала сократить дипперсонал США в России на две трети. Вашингтон в ответ закрывает генконсульство РФ в Сан-Франциско. "Tit-for-tat" - "зуб за зуб" - так американцы называют старую игру времен "холодной войны", пишут СМИ, и Путин будет только подогревать градус конфликта с Вашингтоном, готовясь к перевыборам. Администрация Трампа подала свой шаг как возвращение к "дипломатическому паритету", а не как очередной залп, замечает NYT. Решение США о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредств в Нью-Йорке и Вашингтоне "имеет все характерные признаки матч-реванша времен холодной войны", пишет The New York Times. "Но администрация США, видимо, стремится ограничить его негативные последствия: она подала этот шаг как простое возвращение к "дипломатическому паритету" между двумя странами, а не как очередной залп во все более напряженных отношениях", - считают журналисты Марк Лендлер и Гардинер Харрис. Россия ответила на это взвешенными заявлениями. "Ответные меры администрации США ожидались с августа, когда Россия обязала сократить штат американской миссии на 755 человек, выразив неудовольствие тем, что Конгресс ввел санкции за вмешательство России в президентские выборы 2016 года", - говорится в статье. Госдеп отвечает твердо, но старается не обострять разногласия, подчеркивают авторы. "Для российской стороны консульство в Сан-Франциско уступает по важности только нью-йоркскому, поскольку оно находится вблизи Кремниевой долины", - считает Эвелин Фаркас, которая раньше курировала политику Пентагона в отношении России. По мнению аналитиков, консульство, возможно, способствовало не только корпоративному шпионажу, но и попыткам российских хакерских действий в США, говорится в статье. "Я бы предположил, что они использовали консульство как базу для разведывательной деятельности в Районе залива Сан-Франциско (городская агломерация, включающая города и пригороды вблизи залива. - Прим. ред.) и Кремниевой долине", - сказал Стивен Холл, до недавнего времени руководивший операциями ЦРУ в России. Авторы напоминают: шаг Путина, направленный на сокращение штата американских представительств, "также был отсроченной реакцией на высылку президентом Обамой 35 российских дипломатов и закрытие двух объектов дипсобственности". В заявлении Госдепа сказано: "Хотя неравенство по числу дипломатических и консульских дополнительных объектов не исчезнет, мы решили разрешить российскому правительству сохранить некоторые дополнительные объекты, стараясь предотвратить дальнейшее ухудшение наших отношений". "К воскресенью должны быть закрыты генеральное консульство и официальная резиденция РФ в Сан-Франциско, а также офисы торгового представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне", - сообщает Джулиан Борджер в газете The Guardian. "Здания, которые принадлежат русским, продолжат им принадлежать, - рассказал изданию неназванный руководящий чиновник из американской администрации. - Потом они сами решат, хотят ли они их продать или избавиться от них другим путем". Источник также добавил: "На этот раз мы не высылаем русских. Мы проинформировали русских, что сотрудники могут быть переведены на другие дипломатические или консульские должности в США". Чиновник подчеркнул, что сокращение дипломатических связей между двумя странами не обязано быть безвозвратным и что Тиллерсон и Лавров встретятся в Нью-Йорке в середине сентября на Генассамблее ООН, передает издание. "Конечно, если русские захотят успокоить некоторые наши тревоги, мы всегда будем готовы слушать и придерживаться открытого подхода, так как наша основополагающая цель - найти способ улучшить отношения между нашими странами", - сказал чиновник. Российские дипломаты присутствовали в торговом мегаполисе Сан-Франциско еще с начала XIX века, и генконсульство России расположено в одном из лучших районов города. Однако теперь генконсулу Сергею Петрову и его сотрудникам придется паковать вещи. "Закрытие консульства стало новым поворотом в кризисе российско-американских отношений", - пишет Роланд Неллес в Der Spiegel. "Tit-for-tat" - "зуб за зуб" - так американцы называют старую игру времен "холодной войны". "Трамп, который становился президентом для того, чтобы улучшить непростые отношения с Москвой, теперь делает все для их дальнейшего ухудшения", - говорится в статье. Многочисленные экс-военные, которых Трамп лично взял в свое правительство, видят в Москве скорее соперника, нежели союзника. К примеру, новый глава американского Генштаба Джон Келли и министр обороны Джеймс Мэттис "привыкли нисколько не доверять Москве". При этом в Конгрессе их поддерживают критики Москвы вроде сенатора от республиканцев Джона Маккейна, пишет автор. Критики Москвы в Вашингтоне хотят, чтобы Трамп взял на вооружение классическую двойную стратегию: "С одной стороны, США должны показать Путину определенные рамки. А с другой - они хотят сохранить канал для переговоров". Уже просматривается много противоречий, пишет автор, особенно по двум вопросам. "Во-первых, Москва, с точки зрения американцев, обязана использовать свое влияние на КНДР (...), - пишет Неллес. - В Вашингтоне не понимают, почему Россия, в отличие от Китая, так мало делает в этом направлении". Но еще более щекотливый конфликт касается Украины: "Администрация США серьезно думает о поставках Украине тяжелого вооружения. С его помощью Киев якобы сможет лучше защищаться от сепаратистов, которых поддерживает Россия", - пишет автор. Сергей Лавров довольно спокойно отреагировал на известие о закрытии консульства в Сан-Франциско, говорится далее. Выслушав новость по телефону, он выразил свое сожаление и добавил, что Россия проинформирует США о своей реакции. "Между тем будущей весной Путин вновь будет баллотироваться в президенты России, и европейские дипломаты опасаются, что он будет подогревать градус конфликта с Вашингтоном во время своей националистической предвыборной кампании для того, чтобы не показывать слабости", - говорится в статье. Сообщив о закрытии дипломатических объектов РФ в США, журналист La Croix Оливье Таллес комментирует: "Меры и контрмеры США и России иллюстрируют растущее скрытое недовольство между новой американской администрацией и правительством Владимира Путина, разочарованного тем, что президентство Трампа приняло столь дурной оборот. В частности, Конгресс продолжает дистанцироваться от России, принимая все новые санкции". Непосредственное следствие этого охлаждения - усложнение поездок в США для российских граждан. Белый дом, вынужденный сократить персонал в России почти на две трети, решил закрыть службы, уполномоченные выдавать визы за пределами Москвы, говорится в статье. За исключением медицинских или дипломатических оснований, жителям таких регионов, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток, станет невозможно делать запрос на выдачу визы в американских консульствах в этих городах. Им необходимо будет пересылать свое досье в консульство США в Москве, а затем отправляться в столицу на собеседование с американским должностным лицом, передает журналист. Новые правила могут удлинить срок выдачи виз до шести месяцев, считает авторитетная российская газета "Коммерсант". Это способно отпугнуть многих потенциальных туристов из отдаленных регионов России, у которых есть средства для поездки в США, и, следовательно, еще сильнее углубить разрыв между двумя народами, заключает Таллес. 