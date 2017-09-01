Отъезд американских дипломатов неблагоприятно скажется на российских туристах

По приказу Москвы персонал посольства и консульств США на российской территории был сокращен примерно на две трети к 1 сентября. Вашингтон нанес ответный удар, потребовав закрыть генконсульство России в Сан-Франциско. Это дело является новой иллюстрацией сложных отношений между Кремлем и Белым домом, констатирует журналист французской La Croix Оливье Таллес.

Москва приняла решение уравнять американское диппредставительство на своей территории и российское - в США, говорится в статье.

В ответ на резкое сокращение персонала американских диппредставительств в России США назначили России срок до субботы, 2 сентября, с тем чтобы закрыть генконсульство в Сан-Франциско и еще два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, отмечает журналист.

Эти меры и контрмеры иллюстрируют растущее скрытое недовольство между новой американской администрацией и правительством Владимира Путина, разочарованного тем, что президентство Трампа приняло столь дурной оборот. В частности, Конгресс продолжает дистанцироваться от России, принимая все новые санкции, указывает Таллес.

Непосредственное следствие этого охлаждения - усложнение поездок в США для российских граждан. Белый дом, вынужденный сократить персонал в России почти на две трети, решил закрыть службы, уполномоченные выдавать визы за пределами Москвы, пишет автор.

Проще говоря, за исключением медицинских или дипломатических оснований, жителям таких регионов, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток, станет невозможно делать запрос на выдачу визы в американских консульствах в этих городах. Им необходимо будет пересылать свое досье в консульство США в Москве, а затем отправляться в столицу на собеседование с американским должностным лицом, передает журналист.

Новые постановления могут удлинить срок выдачи виз до шести месяцев, считает авторитетная российская газета "Коммерсант". Это способно отпугнуть многих потенциальных туристов из отдаленных регионов России, у которых есть средства для поездки в США, и, следовательно, еще сильнее углубить разрыв между двумя народами, заключает Таллес.