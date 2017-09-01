Саад Харири: "Без правильного политического решения в Сирии будет еще хуже, чем с ИГИЛ*"

Ливанский премьер-министр, находящийся с визитом в Париже, считает, что беженцы не вернутся в Сирию до тех пор, пока режим Башара Асада останется у власти. Он просит помощи у Франции, чтобы дать новый импульс экономике Ливана. Интервью с Саадом Харири записали журналисты Le Monde Кристоф Айяд и Марк Семо.

Ливанский премьер должен встретиться с Эммануэлем Макроном в пятницу, 1 сентября, в рамках двухдневного визита во Францию, говорится в статье.

"Как 300 боевиков ИГИЛ* смогли безопасно покинуть территорию района Каламун?" - спросили журналисты.

"Для нас самое главное - это безопасность наших солдат. В 2014 году была очень большая битва против ИГИЛ*, и наши солдаты были похищены и убиты этой организацией. Мы не знали даже, где они похоронены. Мы не хотим, чтобы появились новые погибшие. Мы усилили свою блокаду, и тогда они предложили переговоры. Они предоставили нам информацию о местах, где находились тела наших солдат. Взамен эти боевики получили возможность покинуть ливанскую территорию без боя вместе со своими семьями", - ответил Харири.

"Кто принял такое решение?" - поинтересовались интервьюеры.

"Лично я и президент Мишель Аун. Мы разрешили им пересечь границу, но решение об их транспортировке на автобусах к востоку Сирии было принято "Хизбаллой" и сирийцами", - сказал собеседник издания.

"В битвах за Эрсаль в июле и за Каламун в августе "Хизбалла" сыграла более важную роль, чем армия. Это нормально?"

"Так декларирует "Хизбалла", но на самом деле большую роль сыграла ливанская армия. Она сделала всю работу. Я знаю, как армия вела наступление. Мы не бросились в бой вслепую, у нас было время на подготовку к сражению. Благодаря этому мы потеряли лишь пять солдат. Для нас важнее всего - чтобы "Исламское государство"* больше не присутствовало в Ливане", - утверждает премьер-министр.

"Израиль обвиняет Иран в строительстве секретных ракетных заводов в Ливане, предназначенных для "Хизббаллы", - сказали журналисты.

"Израильтяне хорошо знают, что нет никаких ракетных заводов в Ливане. Для них привычны подобные кампании по дезинформации. Они говорят, что "Хизбалла" контролирует Ливан, но это неправда. "Хизбалла" существует, она присутствует в правительстве, у нее есть поддержка в стране, но это не означает, что весь Ливан контролируется "Хизбаллой". Наша проблема с Израилем в том, что его руководители всегда говорят о войне и безопасности, но никогда - о мире", - уверен Харири.

"Чего вы ждете от Франции?" - спросили журналисты.

"Наши страны связаны дружескими отношениями с прочными историческими корнями. Мы ими очень дорожим. Мы сейчас готовим большой инвестиционный план по повышению уровня наших инфраструктур, с тем чтобы дать новый импульс нашей экономике. Нам хотелось бы, чтобы французские компании пришли инвестировать в Ливан, в электропромышленность, в газовый и нефтяной сектор. Но, прежде всего, Франция может нам помочь мобилизовать международную поддержку и финансирование. Она всегда была рядом с нами в политическом, экономическом, гуманитарном плане", - ответил премьер.

"Сирийские беженцы должны вернуться домой?"

"Кое-кто в Ливане говорит, что мы должны возобновить отношения с режимом Башара Асада, чтобы способствовать возвращению беженцев. Взгляните на Ирак и Египет! Эти страны находятся в отношениях с сирийским ежимом, и, тем не менее, беженцы не вернулись в Сирию. Они не вернутся в свою страну до тех пор, пока режим остается у власти", - ответил Харири.

"Мои опасения в Сирии связаны не с тем, что мы не одержим победу над ИГИЛ*, дело в другом: при отсутствии правильного политического решения в будущем ситуация еще сильнее ухудшится", - предостерег Харири.

"Как сирийский режим может уйти, если он находится в сильной позиции и получает поддержку от России и Ирана?" - поинтересовались интервьюеры.

"Разумеется, он должен уйти. Нет иного выбора. Если международное сообщество стремится найти решение в Сирии в долгосрочной перспективе, то это единственный выход. Если он останется, стабильности не будет. Этот режим не контролирует свою территорию. Ее контролируют Россия и Иран. Режим является лишь статистом", - ответил собеседник издания.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.