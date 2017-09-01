Украина совершила важные шаги в сторону модернизации

В рубрике обсуждений Le Monde украинская журналистка и преподаватель университета Татьяна Огаркова и украинский ученый, философ, директор европейской программы "Интерньюс-Украина" Владимир Ермоленко рассказывают о состоянии своей страны, в то время как Соглашение об ассоциации с Евросоюзом вступает в силу 1 сентября.

Хотя когда-то Украина была сильно централизованной страной, в которой большая часть дохода из регионов направлялась в Киев, постепенно она превращается в страну, где намного больше средств и талантов остается в местных общинах, говорится в статье. Десятки местных общин в настоящее время сами распоряжаются своими ресурсами для содержания собственных детских садов, решения проблем с водоснабжением и привлечения туристов.

Посредством усиления децентрализации и ослабления коррупции Украина получает наилучшие шансы для восстановления своей экономики. Раньше страна была зависима от российского рынка на уровне 30-40% и столкнулась с серьезным вызовом, когда Москва в 2014-2015 годах решила закрыть свой рынок для украинской продукции, в частности сельскохозяйственной. Эта торговая война, усиленная аннексией Крыма и российской военной поддержкой сепаратистов на Восточной Украине, является "наказанием", наложенным Кремлем за желание Украины построить более европеизированное общество, считают авторы статьи.

Три года спустя после драматических событий 2014 года национальная экономика демонстрирует первые признаки переориентации в сторону западных и мировых рынков. Украина по-прежнему известна своим импортом стали и сельхозпродуктов, однако ее технологический сектор расширяется быстрыми темпами: отрасль информационных технологий стоит сразу после сельского хозяйства, подчеркивают авторы.

Экономические связи с Европой переживают бурный рост. Такая децентрализация и экономическая переориентация возникают как результат Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое полностью вступает в силу 1 сентября. Процесс децентрализации находится в зависимости от принципа субсидиарности, упомянутого в документе. Благодаря установлению зоны свободной торговли между ЕС и Украиной, представляющему собой основной пункт Соглашения, украинские предприятия отныне пользуются облегченным доступом к европейским рынкам, приспосабливаются к нормам безопасности ЕС и находят финансирование и европейских партнеров, утверждают Огаркова и Ермоленко.

Это не означает, что на Украине все идет наилучшим образом. Реформы во многих ключевых секторах проходят еще слишком медленно: судебная система еще не преобразована, политический класс сильно коррумпирован, обычные граждане продолжают беднеть. Что еще важнее, Украина по-прежнему переживает военную агрессию со стороны российских и пророссийских войск на востоке страны; бои унесли жизни более 10 тыс. человек с начала 2014 года; люди продолжают умирать каждую неделю на линии фронта, пишут авторы.

Тем не менее, несмотря на эти трагедии, страна совершила важные шаги в сторону модернизации и наступления свободного общества, и это происходит в контексте Восточной Европы, где доминирующая тенденция движется скорее в обратном направлении. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое, возможно, стало самым сенсационным торговым соглашением во всей истории Евросоюза - между ЕС и страной, не являющейся его членом, - вот уже четыре года являет собой в высшей степени символичное событие, полагают авторы статьи.

Украина, несомненно, меняется. Быть может, не столь быстро, как нам бы хотелось, но все же быстрее, чем когда-либо прежде, подытоживают Огаркова и Ермоленко.