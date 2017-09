1 сентября 2017 г. Марк Лендлер и Гардинер Харрис | The New York Times В качестве ответной меры США обязали Россию закрыть ее консульство в Сан-Франциско Решение США о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредств в Нью-Йорке и Вашингтоне "имеет все характерные признаки матч-реванша времен холодной войны", - пишет The New York Times. "Но администрация США, видимо, стремится ограничить его негативные последствия: она подала этот шаг как простое возвращение к "дипломатическому паритету" между двумя странами, а не как очередной залп во все более напряженных отношениях", - считают журналисты Марк Лендлер и Гардинер Харрис. На их взгляд, Россия ответила на это взвешенными заявлениями. "Ответные меры администрации США ожидались с августа, когда Россия обязала сократить штат американской миссии на 755 человек, выразив неудовольствие после того, как Конгресс ввел санкции за вмешательство России в президентские выборы 2016 года", - говорится в статье. Издание полагает, что Госдепартамент сейчас выражает твердость, но старается не обострять разногласия с Россией. "Администрация не высылает из США ни одного российского дипломата и не трогает штат российского посольства в Вашингтоне", - подчеркивают авторы. "Это важная и необходимая ответная мера, но она не пропорциональна, - сказал экс-посол США в России Майкл Макфол. - Увольнение 755 сотрудников намного сильнее сказывается на нашей дипломатической деятельности в России, чем эти действия - на деятельности России в США". Россия настаивала на том, чтобы сократить численность американских дипломатов в России до 455 человек - то есть уравнять ее с числом российских дипломатов в США. Администрация Трампа сфокусировалась на диппредставительствах. Теперь у России останется три консульства в США - столько же, сколько у США в России. "Для российской стороны консульство в Сан-Франциско уступает по важности только нью-йоркскому, поскольку оно находится вблизи Кремниевой долины", - пересказывает издание слова Эвелин Фаркас, которая раньше курировала политику Пентагона в отношении России. "По мнению аналитиков, консульство, возможно, способствовало не только корпоративному шпионажу, но и попыткам российских хакерских действий в США", - говорится в статье. "Я бы предположил, что они использовали консульство как базу для разведывательной деятельности в Районе залива Сан-Франциско (городская агломерация, включающая города и пригороды вблизи залива. - Прим. ред.) и Кремниевой долине", - сказал Стивен Холл, руководивший операциями ЦРУ в России до ухода на пенсию в 2015 году. "Вдобавок закрытие консульства в Сан-Франциско, видимо, меньше повредит американскому бизнесу, чем если бы закрылось консульство России в Хьюстоне. По словам Фаркас, у IT-компаний не так много партнерств и сделок с Россией, как у топливно-энергетических фирм, базирующихся в Хьюстоне", - пишет издание. Авторы напоминают: шаг Путина, направленный на сокращение штата американских представительств, "также был отсроченной реакцией на высылку президентом Обамой 35 российских дипломатов и закрытие двух объектов дипсобственности". Экс-заместитель госсекретаря США Патрик Кеннеди счел закрытие одного консульства "весьма мудрым шагом", так как оно обеспечивает "паритет по числу консульств". Он пояснил: требование сократить штат российских дипломатов повлекло бы за собой сходные требования России, а "к новому сокращению персонала нашего посольства в Москве было бы очень трудно или даже невозможно адаптироваться". В заявлении Госдепартамента сказано: "Хотя неравенство по числу дипломатических и консульских дополнительных объектов не исчезнет, мы решили разрешить российскому правительству сохранить некоторые дополнительные объекты, стараясь предотвратить дальнейшее ухудшение наших отношений". Источник: The New York Times