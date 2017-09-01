Трамп строит из себя воина холодной войны

Российские дипломаты присутствовали в торговом мегаполисе Сан-Франциско еще с начала XIX века, и Генеральное консульство России расположено в одном из лучших районов этого города. Однако теперь генконсулу Сергею Петрову и его сотрудникам придется паковать вещи: правительство президента США Дональда Трампа объявило о закрытии диппредставительства в Сан-Франциско, а также еще двух организаций российского МИДа - в Вашингтоне и Нью-Йорке. "Закрытие консульства стало новым поворотом в кризисе российско-американских отношений", - пишет Роланд Неллес на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

"Tit-for-tat" - "зуб за зуб" - так американцы называют старую игру времен "холодной войны". "Трамп, который становился президентом для того, чтобы улучшить непростые отношения с Москвой, теперь делает все для их дальнейшего ухудшения", - говорится в статье.

Многочисленные экс-военные, которых Трамп лично взял в свое правительство, видят в Москве скорее соперника, нежели союзника. К примеру, новый глава американского Генштаба, бывший моряк Джон Келли и нынешний министр обороны Джеймс Мэттис "привыкли нисколько не доверять Москве". При этом в Конгрессе их поддерживают критики Москвы вроде сенатора от республиканцев Джона Маккейна. Вместе с другими "хардлайнерами" он добился того, что весной Вашингтон одобрил новые существенные санкции против России и, прежде всего, важного для нее энергетического сектора.

Таким образом, критики Москвы в Вашингтоне хотят, чтобы Трамп взял на вооружение классическую двойную стратегию: "С одной стороны, США должны показать Путину определенные рамки. А с другой - они хотят сохранить канал для переговоров". В итоге, если Москва будет сотрудничать, ей будет обещано улучшение отношений, а если нет, то США усилят нажим.

Уже просматривается много противоречий, пишет автор, особенно по двум вопросам.

"Во-первых, Москва, с точки зрения американцев, обязана использовать свое влияние на КНДР, чтобы диктатор Ким Чен Ын отказался от наращивания ядерного арсенала, - пишет Неллес. - В Вашингтоне не понимают, почему Россия, в отличие от Китая, так мало делает в этом направлении".

Но еще более щекотливый конфликт касается Украины, говорится в статье: "Администрация США серьезно думает о поставках Украине тяжелого вооружения. С его помощью Киев якобы сможет лучше защищаться от сепаратистов, которых поддерживает Россия". На параде, посвященном украинскому Дню независимости, присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис, что является "явным сигналом того, что Вашингтон более не собирается терпеть российское вмешательство в дела Украины".

Ждет ли успех американскую концепцию "кнута и пряника", пока неизвестно", констатирует журналист, отмечая, что глава МИДа России Сергей Лавров довольно спокойно отреагировал на известие о закрытии консульства в Сан-Франциско. Выслушав новость по телефону, он выразил свое сожаление и добавил, что Россия проинформирует США о своей реакции.

"Между тем будущей весной Путин вновь будет баллотироваться в президенты России, и европейские дипломаты опасаются, что он будет подогревать градус конфликта с Вашингтоном и Западом в целом во время своей националистической предвыборной кампании для того, чтобы не показывать слабости", - говорится в статье.