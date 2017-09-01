Посол Анатолий Антонов: человек Москвы для ледяной перезагрузки с США

В середине 2016 года в Москве думали, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон, и на должность посла в Вашингтоне хотели назначить Анатолия Антонова. Но все вышло иначе - на выборах победил Трамп, и Россия не стала торопиться с назначением 62-летнего сторонника жестких мер Антонова, пишет Мануэль Эшер на страницах австрийской газеты Der Standard.

"Но сейчас все стало ясно: надежды Москвы на более теплые отношения с Вашингтоном не оправдались. Пусть сам Трамп производит впечатление человека, который не особо желает критиковать Путина, но Конгресс и кабинет Трампа так ограничили возможности главы государства, что ни о какой оттепели не может быть и речи", - пишет Эшер.

"Антонов, без сомнения, справится со всеми трудностями, которые сопряжены с работой посла", - продолжает журналист, напоминая, что он, в прошлом военный специалист, провел немало переговоров с западными государствами. В основном речь шла о контроле за ядерным, биологическим и химическим оружием.

Репутацией сторонника жестких мер Антонов обязан как раз этим переговорам, а также работе в Минобороны. В частности, Антонов обсуждал с США сотрудничество в сфере борьбы с исламистами в Сирии, из которого, правда, ничего не вышло. Также Антонов часто выступал перед СМИ, отстаивая политику России на Украине. Из-за аннексии Крыма Евросоюз ввел против него санкции, однако сам Антонов называет это "глупой и смешной затеей", передает автор.

Антонов не только повторяет мантру Кремля об угрозе с Запада, но и, как утверждают знакомые с ним люди, "слепо верит в нее", добавляет Эшер.