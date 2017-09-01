Серебренников и российские спецслужбы

"Кирилл Серебренников совсем не похож на подозреваемого в терроризме, представляющего угрозу, агрессивным он тоже не выглядит. Но в зал суда в Москве российского театрального режиссера, которого обвиняют в финансовых махинациях, втолкнули сотрудники ФСБ в масках, что не могло не вызвать удивление", - пишет австрийская Der Standard.

В начале этой недели свет на произошедшее пролило авторитетное московское издание. Как пишет РБК, одно из подразделений ФСБ, так называемая 2-я служба (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Прим. ред.), курирует министерство культуры.

По словам Александра Михайлова, экс-начальника центра общественных связей ФСБ России, которого цитирует российское издание, "театры и музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство". По словам собеседника РБК, объекты культуры могут быть использованы для распространения враждебной пропаганды, передает Der Standard.

"Как и в советское время, сейчас на всех крупных объектах культуры стали появляться "кураторы" из спецслужб - я сам их видел", - заявил в прошлом году в беседе с австрийским изданием бывший высокопоставленный сотрудник государственного учреждения культуры.

Созданное в 1960-е годы 5-е Управление КГБ было ответственно за идеологию и культуру. "В 1989 году оно было переименовано в Управление по защите советского конституционного строя. В советское время работающие в нем сотрудники должны были отправлять в ссылку или в ходе фиктивных судебных процессов прятать за решетку деятелей культуры. Конец этому положил в 1980-е годы Горбачев и его перестройка - КГБ лишился контроля над культурой в стране. Теперь по стопам своего предшественника идет ФСБ", - говорится в статье.

Как пишут СМИ, с 2006 года службу, занимающуюся делом Серебренникова, возглавляет генерал-полковник Алексей Седов. "В 1980-е годы он работал в КГБ в Ленинграде (...). До своего последнего назначения Седов работал в ведомстве, занимающемся борьбой с наркотиками, и был заместителем генерала Виктора Черкесова, который в 1980-е годы возглавлял 5-й отдел УКГБ по Ленинграду", - говорится в статье.