1 сентября 2017 г. Питер Николас, Эрика Орден и Пол Сонн | The Wall Street Journal Адвокаты Трампа излагают Мюллеру доводы против расследования "Адвокаты Дональда Трампа встречались несколько раз со специальным прокурором Робертом Мюллером в последние месяцы и подали ему записки, утверждающие, что президент не препятствовал правосудию, уволив бывшего главу ФБР Джеймса Коми и поставив под сомнение надежность Коми в качестве потенциального свидетеля", - пишут со ссылкой на осведомленные источники Питер Николас, Эрика Орден и Пол Сонн в американской газете The Wall Street Journal. "Одна из записок, представленных Мюллеру юридической командой президента в июне, излагала доводы в пользу того, что Трамп обладает, согласно конституции, неотъемлемыми полномочиями нанимать и увольнять согласно своему усмотрению, и поэтому он не препятствовал правосудию, когда уволил Коми с поста директора ФБР в мае", - сообщают авторы, ссылаясь на свои источники. "Еще одна записка, поданная в том же месяце, излагала, почему Коми является неподходящим свидетелем, называя его склонным к преувеличению, ненадежным во время свидетельства в Конгрессе и источником сливов в СМИ", - рассказали изданию осведомленные лица. "Передав записки Мюллеру, адвокаты президента надеялись добиться быстрого завершения части расследования, касающейся препятствованию правосудию, и - потенциально - реабилитации президента", - информируют журналисты со ссылкой на источники. Мюллер не предоставил ответа на эту записку или на доводы, касающиеся надежности Мюллера как свидетеля, отметили осведомленные лица. Ничто не указывает на то, что он согласился с доводами адвокатов или прекратил ту часть своего расследования, которая проверяет какое-либо препятствование правосудию со сторону президента, говорится в статье. Все, что Мюллер передал, так это свою готовность получать юридические документы от адвокатов, рассказали источники. Как заявили изданию эксперты, контакты команды Трампа с Мюллером не являются необычной тактикой в судебной защите. Защитники "ставят себе цель выяснить, что есть у противоположной стороны, и опередить ее", отметила Джули Роуз О'Салливан, профессор права в Джорджтаунском университете, которая работала в офисе независимого прокурора, что вел расследование Уайтуотерского скандала в президентство Клинтона. Правовые эксперты согласны с тем, что президент может уволить директора ФБР по своему желанию, говорится далее. Однако, как заметили некоторые, "это не означает, что Трамп может действовать безнаказанно, если он намеревался вмешаться в расследование ФБР по России. "Многие люди совершают законные поступки по продажным мотивам, и им предъявляют обвинение в коррумпированных действиях", - отметил в беседе с изданием Пол Розенцвейг, который был заместителем специального прокурора Кеннета Старра во время его расследования вокруг Билла Клинтона. При участии Антона Трояновского, Шейн Харрис и Дела Квентина Уилбера Источник: The Wall Street Journal