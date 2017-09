1 сентября 2017 г. Иэн Толли | The Wall Street Journal Соединенные Штаты заблокируют потенциальную попытку России прийти в их топливно-энергетический сектор "Администрация Трампа готова воспрепятствовать тому, чтобы крупная российская нефтяная госкомпания получила контроль над ключевыми энергетическими активами, которыми Венесуэла владеет в США", - утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. "Вероятно, этот шаг подогреет трения между Вашингтоном и Москвой", - комментирует журналист Иэн Толли. "Компания Petróleos de Venezuela (PdVSA) предложила российской "Роснефти" почти половину акций своего американского филиала Citgo Petroleum Corp. в качестве обеспечения по кредиту в 1,5 млрд долларов, выданному "Роснефтью" в 2016 году, чтобы поддержать нуждающуюся в наличности PdVSA и ее собственника - венесуэльское государство", - напоминает издание. В июне некоторые американские законодатели призвали администрацию Трампа не допустить, чтобы "Роснефть" завладела американскими активами PdVSA. "По словам двух информированных источников, "Роснефть" видит, что перспективы ее сделки с Citgo в США омрачились, и пытается найти новое обеспечение для своих ссуд. Правительство Мадуро не только договорилось о долях в крупных проектах нефтедобычи в Венесуэле, но и пообещало в будущем поставлять нефть в качестве обеспечения и в счет выплаты процентов, сообщили источники", - пишет издание. Вашингтон планирует помешать "Роснефти", и это признак того, что Россия и США еще глубже втягиваются в борьбу за политическое влияние на планете. По мнению автора, сорвав сделку, администрация Трампа не только помешает России получить экономические рычаги в США, но и не позволит правительству Мадуро воспользоваться для укрепления его власти американскими активами Венесуэлы. В конце прошлой недели Вашингтон запретил Citgo переводить ее выручку в Венесуэлу. Американские законодатели опасались: если PdVSA объявит дефолт по своим долгам, а "Роснефть" предъявит права на Citgo, Кремль таким образом завладеет ключевой энергетической инфраструктурой в США. Между тем риск дефолта нарастает, так как США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. "Но высокопоставленные американские чиновники говорят, что "Роснефти", которая включена Минфином США в "черный список" за роль России в дестабилизации Украины, не позволят вступить во владение Citgo", - сообщает корреспондент. "Если "Роснефть" присвоит мажоритарный пакет, это может повлечь за собой ряд правовых последствий для Citgo, касающихся статуса, - сказал неназванный высокопоставленный сотрудник администрации. - Более того, это была бы смена зарубежного собственника Citgo, и мы рассмотрели бы этот факт соответствующим образом". Второй высокопоставленный американский чиновник сказал, что Минфин "обеспечит защиту национальной безопасности США, и, если до этого дойдет, я уверен, что его комитет проведет очень тщательную проверку". Речь идет о Комитете по иностранным инвестициям в США, который уполномочен блокировать иностранные инвестиции, если они потенциально опасны для безопасности США, говорится в статье. "Если Россия "по глупости двинется этим путем", сказал третий высокопоставленный сотрудник администрации, Минфин также имеет определенные полномочия в рамках существующего режима антироссийских санкций, которые тоже могут сорвать сделку "Роснефти" с Citgo", - передает Толли. Источник: The Wall Street Journal