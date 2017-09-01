Концерн, набирающий силу

Экс-канцлер Шредер считает "Роснефть" обычной компанией, при этом концерн играет в России весомую роль, а его глава может представлять опасность для самого Путина, уверен постоянный автор Die Zeit Максим Киреев.

Откуда столько шумихи, недоумевает Шредер, который в конце месяца, скорее всего, возглавит совет директоров российского нефтяного концерна "Роснефть". "Друг экс-канцлера, действующий вице-канцлер Зигмар Габриэль даже публично порадовался за своего однопартийца: дескать, тот будет иметь возможность "сказать свое веское слово", - передает Киреев.

"При этом Шредер не мог упустить из виду, каким путем "Роснефть" превратилась из полуживой государственной компании в глобального игрока", - говорится в статье. Это "по ту сторону добра и зла", сказал в свое время адвокат Михаила Ходорковского, комментируя встречу тогдашнего канцлера Шредера и президента России Путина в декабре 2004 года. "Всего за несколько дней до той встречи российское государство лишило Ходорковского его концерна ЮКОС, - напоминает автор, - посадив его самого за решетку".

"В то время главу ЮКОСа считали самым влиятельным критиком Путина. По всему миру прокатилась волна негодования, которая, однако, не коснулась канцлера Шредера", - замечает Киреев. "Любая попытка превратить это в вопрос российско-германских отношений потерпит неудачу", - заявлял тогда социал-демократ. Вскоре после этого безвестная "Роснефть" поглотила ЮКОС, став самым крупным нефтяным концерном в стране буквально за одну ночь. "Афера вокруг ЮКОСа стала началом реализации путинского плана по возвращению нефтедобычи в стране под контроль государства", - говорится в статье.

С того момента прошло почти 13 лет: Ходорковский проживает в лондонской ссылке, а глава "Роснефти" Игорь Сечин - второй по влиянию человек в государстве, замечает журналист.

"Около 20 млрд евро отчисляет "Роснефть" в российский бюджет ежегодно, являясь крупнейшим налогоплательщиком в стране", - сообщает Киреев.

"Превращение концерна в самый крупный в стране связано с именем Игоря Сечина. (...) После поглощения ЮКОСа "Роснефть" за астрономическую сумму в 55 млрд долларов приобрела частного конкурента ТНК-ВР, а год назад поглотила небольшую компанию "Башнефть". Как и в случае с ЮКОСом, "Башнефть" вошла в состав государственного концерна после сомнительного судебного процесса, а глава "Башнефти" Владимир Евтушенков провел какое-то время в следственном изоляторе", - пишет журналист.

Перед судом предстал и другой оппонент Сечина - экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, который якобы требовал от главы "Роснефти" взятку в размере 2 млн долларов за согласие на передачу "Башнефти". Экономические издания Москвы полагают, что этот процесс - не что иное, как месть Сечина Улюкаеву.

"В окружении Путина экспансия Сечина вызывает между тем обеспокоенность. У него уже не осталось конкурентов, имеющих сопоставимое влияние", - пишет автор публикации.

Некоторые эксперты исходят из того, что назначение Шредера еще больше усилит власть Сечина. Они указывают на то, "что нынешний глава совета директоров концерна Андрей Белоусов, один из экономических советников Путина, тоже критиковал передачу "Башнефти" концерну, но это ни к чему не привело, поскольку совет директоров в "Роснефти" выполняет скорее декоративную функцию". В новом совете директоров на место Белоусова, скорее всего, придет Герхард Шредер.

В Москве мало кто верит в то, что экс-канцлер вообще будет что-то решать в концерне. "Влияние Шредера, на которое надеется вице-канцлер Габриэль, будет, скорее всего, весьма ограниченным", - подытоживает автор.