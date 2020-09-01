С начала июля в Швеции снова действует воинская повинность. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Швеции Петер Хультквист объясняет, почему это решение пользуется такой популярностью в его стране - и зачем маленькая страна строит собственные подводные лодки и боевые самолеты.

"ЕС разрабатывает "стратегический компас", о котором мы ведем дискуссию, - прокомментировал он встречу министров обороны ЕС. - Речь идет о перспективе в 360 градусов вокруг границ Европы. Здесь есть Россия, миграционная проблематика, обращение с фейковыми новостями, а также коронавирус - большие задачи на многих уровнях. (...) Если смотреть со шведской перспективы, то мы наблюдали, что Россия снова продвигает свои интересы с помощью силы оружия. Для нас это полностью изменило оборонную политику. В настоящий момент Швеция проводит крупные военные учения. Россия также недавно проводила их в Балтийском море и тем самым подала нам сигнал, на который мы можем ответить. Мы настаиваем на суверенитете и целостности Швеции".

"Я думаю, нам нужен трансатлантический подход, тесная связь с Соединенными Штатами, а также с Соединенным Королевством. Речь идет о совместных ценностях и военных ресурсах. Это также баланс сил между нами и Россией", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о том, не пора ли Швеции вступить в НАТО, Хультквист указал: "Нет, учитывая нашу географическую ситуацию, лучший вариант - это не входить в состав какого-либо военного союза. Сотрудничество с НАТО, наоборот, очень желательно. Мы особенно тесно сотрудничаем с Финляндией, проводим совместные учения с силами НАТО, имеем договоренности о размещении войск и проведении учений с Соединенными Штатами. (...) Финляндия и Швеция должны действовать совместно в военной сфере. Это сотрудничество пользуется большой поддержкой среди наших народов. Такого не было бы в случае членства в НАТО. Кроме того, мы полностью осознаем, что делает Россия, мы не наивные. Но мы не хотим увеличивать напряженность. Мы создаем в нашем регионе сеть безопасности, которая включает НАТО, Соединенные Штаты".

Говоря об отношениях с Россией, министр подчеркнул: "Ситуация стала постоянно ухудшаться после того, как Россия аннексировала Крым, вторглась в Грузию, стала в военном смысле активной на Украине. Также и во время коронакризиса российские учения в Балтийском море проводились по плану, в то время как мы перенесли наши учения Aurora".

Комментируя создание Швецией танков, самолетов, подводных лодок и кораблей, Хультквист пояснил: "Мы развивали это во времена холодной войны, чтобы быть независимыми. Для Швеции это крепкая традиция. С Великобританией мы сотрудничаем в создании боевого самолета следующего поколения. Мы открыты для дискуссий о сотрудничестве, но мы хотим сохранить нашу технологическую компетенцию в долгосрочной перспективе и оставаться конкурентоспособными".