Политическая неопределенность наносит вред рублю

"Несмотря на поднявшуюся цену на нефть, за последние недели курс российской валюты сильно упал. Аналитики предполагают, что падение рубля продолжится", - пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

"С начала июля российская валюта потеряла в стоимости около 10% по отношению к евро. И это при том, что за тот же период времени цена на нефть значительно выросла - из чего Россия, будучи крупным производителем нефти и газа, извлекает сверхпропорциональную выгоду. За весь 2020 год рубль потерял почти 30% к евро и 20% к доллару США", - отмечает журналист Ян Маллиен.

"Причину текущей слабости российской валюты аналитики видят прежде всего в геополитике. Так, в настоящее время в Берлине с признаками тяжелого отравления проходит лечение лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Этот случай напоминает о судьбе других оппозиционеров. К тому же Россия поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который противодействует масштабным протестам в собственной стране. Оба фактора могут нанести серьезный ущерб отношениям с Западом. Аналитик банка DZ Bank Сандра Штриффлер ожидает "неприятную осень" для рубля: "В этой обстановке дальнейшее временное падение курса не должно удивлять".

"Похожего мнения придерживается и эксперт Commerzbank по иностранной валюте Ульрих Лойхтманн. "Пока неясно, как Евросоюз отреагирует на отравление оппозиционного политика Навального и ситуацию в Белоруссии", - говорит он".

"К тому же есть и еще один фактор: президентские выборы в США в ноябре. Россию считают сторонницей президента Дональда Трампа. Если в Вашингтоне произойдет смена власти, это, возможно, повлечет за собой последствия и для отношений с Россией. Аналитик Commerzbank Лойхтманн считает возможным, что в случае победы на выборах демократа Джо Байдена США ужесточат санкции в отношении России".

Решающее значение для России и рубля имеет то, насколько устойчивой будет поднявшаяся цена на нефть, пишет издание. "Нефтяной сектор дает около 35% российского ВВП и составляет примерно 70% доходов от экспорта. Ввиду угрозы второй волны эпидемии коронавируса в зимние месяцы перспективы цены на нефть являются неопределенными", - говорится в статье.

"Таким образом, в краткосрочной перспективе из-за геополитических факторов и неопределенности цен на нефть рубль будет склонен к дальнейшему падению. Однако в долгосрочной перспективе имеются факторы, которые говорят в его пользу", - отмечает издание.

"Одним из них является кредитно-денежная политика. Российский Центробанк пользуется хорошей репутацией среди инвесторов. "В последние годы он значительно укрепил доверие к себе и таким образом обеспечил себя возможностями, - говорит аналитик Commerzbank Лойхтманн. - Вопрос в том, воспользуется ли он ими и понизит ли еще ключевую ставку".

"Commerzbank предполагает, что ключевая ставка в России понизится до 3,5%. На фоне слабой инфляции это, вероятно, будет означать, что реальная процентная ставка, то есть номинальная ставка за вычетом инфляции, останется положительной - что, как правило, укрепляет рубль".

Аналитик Даниэль Винклер из банка Metzler причисляет к позитивным факторам и то, что Россия обладает сравнительно солидными государственными финансами. "Кроме того, в России отмечается профицит внешней торговли товарами и услугами, а также она располагает большими валютными резервами. Все это, вероятно, положительно скажется на рубле в долгосрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе риски дальнейших потерь велики", - заключает Handelsblatt.