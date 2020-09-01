Почему южные границы Европы оказались под угрозой

"Из-за экспансионистской воли Эрдогана в Средиземном море, ливийского конфликта и миграционной угрозы, исходящей от юга Магриба для Франции и Европы, южные границы Европы оказались угрожающе уязвимыми", - анализируют Жан-Сильвестр Монгренье и Антонен Тиссерон, научные сотрудники Института Томаса Мора, на страницах Le Figaro.

"(...) Важно определить несколько опорных пунктов и стран, способных участвовать в решении ряда геополитических ситуаций", - считают авторы статьи.

"В Восточном Средиземноморье дипломатическая и военно-морская поддержка, оказанная Греции и острову Кипр, которым угрожает турецкий геополитический ревизионизм, оказалась успешной. Вместе с Италией эти четыре страны образуют средиземноморский "четырехугольник", пользующийся поддержкой нескольких арабских стран, в том числе Египта. Остается надеяться, что эта инициатива урезонит турецкое правительство. Другой важный вопрос - это Ливия. В стране, где с 2011 года царит хаос, конфликт приобрел международный характер, и каждый из двух основных лагерей пользуется внешней поддержкой, Россия и Турция сумели сыграть на европейских разногласиях, чтобы перехватить здесь инициативу", - отмечают эксперты.

"В действительности же виды Турции на "большое Средиземноморье" и ее соперничество-сотрудничество с Россией способны оказать влияние даже на страны Магриба. Важно предвосхитить дипломатическую активность этих двух держав, прежде всего, в отношении Алжира, территориального гиганта, лидеры которого с февраля 2019 года столкнулись с массовыми протестами, которые еще далеки от завершения", - рассуждают исследователи.

"Принимая во внимание всегда непростые франко-алжирские отношения, большое внимание следует уделять и другим странам Магриба. В частности, Тунис, который подвергается опасностям войны в Ливии, борьбе за власть и экономическим последствиям пандемии коронавируса, получает значительную финансовую поддержку со стороны Евросоюза и МВФ (Международного валютного фонда), однако остается слабым и уязвимым", - говорится в статье.

"Алжир на западе граничит с королевством Марокко, которое выглядит более устойчивым. Хотя движение недовольства "Риф" высветило необходимость большего территориального баланса, королевство остается полюсом стабильности", - указывают авторы публикации.

"(...) На юге Магриба Франция и Европа снова столкнулись с угрозами, пусть географически отдаленными, но также имеющими последствия для Средиземноморья и европейских границ, особенно с точки зрения миграции", - говорится в статье.

"В ближайшем будущем военный переворот в Мали, напряженность между хунтой и протестным движением и реакция ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) предвещают неопределенность, которая увеличивает трудности войны против джихадистских группировок в этом регионе. Вовлеченные в войну против местных филиалов "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* силы операции "Бархан" и французская дипломатия в некоторой степени оказались под угрозой в их тылу", - указывают эксперты.

"(...) Речь идет о долгосрочном мероприятии с неопределенными сроками. Франция вышла на передний план войны, которая не следует логике троицы Клаузевица (Карл Клаузевиц представлял войну как динамику триединства факторов насилия, случайности и упорядоченности - Прим. ред.). По сути, речь идет об удержании и сдерживании хаоса, распространения которого следует опасаться", - резюмируют Жан-Сильвестр Монгренье и Антонен Тиссерон.

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