В Белоруссии прошлое зашло в тупик

"Несмотря на устарелый декор, создающий впечатление стабильности, с 9 августа страну сотрясают массовые митинги. Среди протестующих много работников влиятельного сектора информационных технологий, для которых фальсифицированное переизбрание Александра Лукашенко является неприемлемым", - пишет специальный корреспондент Liberation в Минске Жюстина Сальвестрони.

"Когда распался Советский Союз, уже усатый и все еще волосатый молодой Александр Лукашенко, последний человек, устоявший среди руин, решил, что лучшим местом для строительства будущего его страны Белоруссии является прошлое", - говорится в статье.

"Лукашенко сдержал свои обещания, - с воодушевлением говорит 77-летний Вячеслав, рабочий на пенсии и верный сторонник президента. - Он сохранил то лучшее, что было в СССР - большие заводы, КГБ, бесплатные больницы, при нем люди дисциплинированы, они научились работать и ходить прямо, не как в СССР!"

"(...) Батька" сохранил декор былых времен: на фасадах зданий инкрустированы серп и молот, улицы Ленина пересекаются с проспектами Карла Маркса, статуи основателя ЧК Феликса Дзержинского находятся в хорошем состоянии, в национальном музее картины Сутина и Шагала стоят рядом с бесчисленными портретами комсомольцев. Ленинская студенческая организация существует до сих пор, но теперь под названием Белорусский республиканский союз молодежи, - описывает журналистка. "Наши преподаватели заставляют нас платить туда членские взносы, - жалуется 23-летняя Полина. - Они обещают нам, что так будет легче поступить в университет, но их интерес состоит лишь в том, чтобы они могли сказать, что у них много членов. На наши деньги они устраивают безвкусные пропагандистские мероприятия".

"(...) Жизнь под колпаком, защищенная от потрясений капитализма, от войны и апокалипсиса, от голода и страха, чтобы забыть ужасные истории о заключенных матерях и детстве в приюте, о подозрениях, о битве за реабилитацию... "Беларусь - счастливая страна, - божится Нина из колхоза. - У нас мир, в магазинах все можно найти, и это благодаря Лукашенко!"

"Президент, испытывающий аллергию на реформы, все же пошел на уступку, тем самым открыв ящик Пандоры: в 2005 году был создан Парк высоких технологий (ПВТ), с тем, чтобы сделать Минск региональной столицей высоких технологий. ПВТ - государственная структура, находящаяся под непосредственным руководством президента, предоставляющая снижение налогов, стипендии и большую свободу стартапам. (...) Белоруссии, как неблагодарной дочери СССР, у которой нет ни моря, ни гор, ни природных богатств, отводилась роль семейного интеллектуала заодно со строительством большой горной и военной техники, а также электроники. Чтобы иметь хороших инженеров, понадобились хорошие университеты (где из-за нехватки средств в 80-х и 90-х годах информатику изучали с компьютера, изображенного на плакате), из которых сегодня стали выходить программисты", - пишет Libération.

"Программисты быстро стали привилегированной кастой, они поставляют иностранную валюту, оказывают беспрецедентное влияние на законодательство, у них высокие зарплаты, хорошее образование и западные нравы. Постепенно "айтишники" получили право создавать свои школы, свои благотворительные организации, стали пользоваться услугами частной медицины, образовав государство в государстве примерно для 50 тыс. человек. (...) "Я хотел преподавать программирование. Но в итоге я стал программистом, поскольку за это платят в десять раз больше, - поясняет 29-летний Сергей. - То, что моя работа стоит работы десяти учителей, дает представление о том, какой страной является Белоруссия. Что я скажу дочери, когда она вырастет? Что у нее есть выбор между эмиграцией и обучением программированию?" Именно из-за того, что представлялись возможными только эти два варианта, инженеры и мобилизовались против президента, массово оспаривая на улицах результаты его сфальсифицированного переизбрания 9 августа", - отмечает спецкор.

"То, что сейчас происходит, это не цветная революция, как заявляет Лукашенко, а цифровая революция", - считает Максим Богрецов. Вице-президент EPAM Systems, самой известной белорусской транснациональной компании, созданной в 1993 году, ушел в бессрочный отпуск, чтобы присоединиться к координационному совету, созданному оппозицией, считающей своей миссией осуществить переход к демократии. "Люди, которые работают в сфере новых технологий, творческие, образованные, они много путешествовали. Для них неприемлемы сфальсифицированные выборы. Они применили свои знания в избирательных бюллетенях: собирать, анализировать и делиться данными..." Многие представители оппозиции связаны с этим сектором, начиная с основателя ПВТ Валерия Цепкало и его жены Вероники (Microsoft), которые участвовали в президентских выборах, а потом были вынуждены покинуть страну. В президиуме координационного совета присутствует Мария Колесникова, которая после карьеры музыканта в Германии вернулась в Минск в 2019 году, чтобы работать в стартапе", - указывает автор публикации.

Но "айтишники", даже если их много на митингах, не смогут в одиночку устроить революцию против Лукашенко и провести модернизацию страны. "Они не оторваны от реальности, - уверяет Максим Богрецов. - Они очень хорошо знают остальных белорусов через своих близких и друзей". Правда, привилегированная молодежь, мечтающая о свободе и демократии, можется заждаться и заскучать, если новый режим водвориться не так скоро, и поддаться соблазну эмиграции", - говорится в публикации.

"Тысячи из них уже уехали из-за репрессий и отключений Интернета, - признает вице-президент EPAM Systems. - Это усугубит экономический кризис, поскольку от этого сектора зависит очень много малых предприятий в сфере общественного питания, строительства, культуры... Но они вернутся, и мы все восстановим!" Однако первые шаги приватизации радуют не всех. "Раньше умели уважать старших, а теперь с нами обращаются как с отбросами", - сердито говорит Людмила, вынужденно отправленная в отставку из приватизированной швейной мастерской Elema. - Мне хотелось бы работать там всю свою жизнь". Советский Союз доживает свои последние дни, хотя еще немного сопротивляется, но он обязательно падет вместе с Лукашенко", - резюмирует Жюстина Сальвестрони.