Вредит ли ношение маски на работе нашей эффективности?

"По данным исследований, опасения по поводу препятствий для невербального общения следует считать относительными", - пишет Slate.fr.

"18 августа министр труда Франции Элизабет Борн объявила о введении с 1 сентября "ношения маски во всех закрытых и общих офисных помещениях". Такое решение в текущем контексте эпидемии Covid-19 является обязательным как для работодателей, так и для сотрудников всех компаний в различных сферах деятельности, за исключением отдельных офисов", - говорится в статье.

"(...) Между тем, такие правила вызывают ряд вопросов по поводу условий нового дресс-кода в компаниях и его последствиях для нашего межличностного общения и наших отношений с другими людьми", - отмечает автор статьи.

"(...) Благодаря принудительным мерам такой санитарный аксессуар, как маска, становится всеобщим стандартом одежды. (...) Однако министр труда сослалась на исключения из правил. Компании, позволяющие обеспечить санитарные нормы физического дистанцирования, могут воспользоваться отклонениями от установленного режима", - уточняет автор публикации.

"Такие отклонения относятся и к некоторым профессиям: тем, где ношение маски создает затруднения. Так обстоит дело, например, с имиджевыми профессиями, среди них следует отметить, в частности, тех, кто трудится на телевизионных студиях. Действительно, маска, скрывающая часть лица, ставит под сомнение возможность или невозможность эффективного общения, ограничивая передачу определенной информации, такой как эмоции", - поясняет газета.

"По этому поводу специалисты по когнитивной психологии считают, что наше лицо играет важную роль в процессе социального общения, особенно треугольник, образованный глазами и его нижней частью", - говорится в статье.

"Таким образом, маска может стать помехой для качества нашего общения, для наших социальных взаимодействий, поскольку она скрывает почти 60% этой области. Об этом свидетельствует недавнее исследование немецкого психолога Клауса-Кристиана Карбона. По мнению исследователя, гигиенические маски могут усложнить социальное взаимодействие, так как они мешают распознавать эмоции по выражению лица", - пишет Slate.fr.

"Результаты его исследования показывают, что распознавание таких эмоций, как гнев, отвращение, радость и печаль значительно снижается, исключением являются лица с выражением страха или нейтралитета", - передает издание.

"Однако исследование все же вносит некоторые нюансы. Судя по всему, рот важен для распознавания счастья и страха, а глаза более важны для выявления гнева, отвращения и печали. Другое исследование показывает, что искренняя улыбка, известная как улыбка Дюшена, названная в честь французского врача, основателя неврологии в XIX веке, легко выражается не только губами, но еще и глазами", - говорится в статье.

"(...) Кроме того, выражение лица является не единственным нашим источником информации; чтобы делать выводы об эмоциональном состоянии наших собеседников, мы можем использовать позу и язык тела. К тому же, подсказки добавляет голос, а дополнительную информацию предоставляет социальный контекст ", - комментирует автор публикации.

"Скрывая нас, маска к тому же вызывает у нас страх потери своей человечности, своей личности или даже своей индивидуальности, значимость такой ситуации можно преуменьшить, разряжая обстановку с помощью легкого юмора и/или кокетства. Существуют оригинальные, причудливые и стильные маски, способные отобразить (если положение или должность позволяет) ваш собственный имидж или настроение в данный момент", - отмечается в публикации.

"С этой целью многие дизайнеры и творцы удваивают свою изобретательность, предлагая маски разной формы и фактуры, из различных узоров и материалов. Среди них есть маски с изображением вашей улыбки ради забавы или даже прозрачные маски для лучшего невербального общения", - пишет Slate.fr.

"(...) Не стоит преувеличивать важность ношения маски на работе как препятствия для общения, помехи для проявления индивидуальности. Позволяя взгляду просвечивать сквозь видимое и уникальное окошко нашего лица, маска по-прежнему позволяет нам обеспечивать баланс наших социальных взаимодействий. Большую часть наших эмоций выражают глаза, они позволяют собеседникам интерпретировать наше душевное состояние и воспринимать нашу уникальность. В этом контексте более чем когда-либо верна поговорка, согласно которой "взгляд - зеркало души", - резюмирует газета.