Почему собаки чаще всего хорошо понимают, что мы говорим

"Мозг человека и его четвероногих друзей похожим образом обрабатывает слова. Скрывающийся за этим принцип является более древним, чем язык", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Когда человек слышит комплимент, на интонацию сказанного и его эмоциональное содержание сначала реагирует более примитивный, подкорковый отдел головного мозга. Лишь затем начинает действовать значительно более молодая слуховая зона коры больших полушарий головного мозга, которая расшифровывает выученное значение слов", - поясняет издание.

Происходят ли те же процессы в мозге собак, когда они, например, слышат похвалу? "Это важный вопрос, ведь собаки не умеют говорить - и тем не менее правильно реагируют на наши слова", - говорит Атилла Эндикс, нейробиолог из Будапештского университета (ELTE) и соавтор исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports ".

"Исследования при помощи МР-томографов показали, что мозг собак не только извлекает информацию из того, что и как мы говорим, но и использует ту же систему обработки речи, что и мозг человека".

"Собаки распознают значение команд вроде "Сидеть!", но также понимают и лежащий в их основе тон и связанный с ним смысл слов, которые они не знают. Например, если собак хвалят высоким голосом, они распознают, что речь идет о чем-то положительном. Однако ранее было мало известно о том, что происходит в мозге собак, когда он обрабатывает речь".

"Человеческий мозг обрабатывает речь иерархически: сначала интонацию на более низких, а затем значение слов на более высоких уровнях. Чтобы выяснить, имеется ли эта иерархия и в обработке речи мозгом собак, мы использовали специальную технику, - поясняет руководительница исследования Анна Габор. - Мы измерили, как снижается мозговая активность собаки в ответ на повторяющийся возбудитель. Во время сканирования мозга мы повторяли то слова, то интонации. Более сильное снижение активности соответствующего отдела мозга в ответ на определенные повторения свидетельствует об участии этого отдела".

"Результаты показали, что мозг собак действительно обрабатывает речь иерархически, точно так же, как мозг человека: интонация оценивается преимущественно в подкорковых отделах, а знакомые слова - в коре головного мозга".

"(...)Впрочем, сходство не означает, что эта иерархическая система обработки речи возникла при развитии языка, - говорит Эндикс. - Установленная иерархия обработки информации и значения слов, вероятно, отражает более общий, не языковой принцип", - передает Der Standard.