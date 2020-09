1 сентября 2020 г. Ник Холдсворт | The Times Кремлевских пропагандистов с RT направляют в Белоруссию, чтобы заполнить эфир "Кремлевский международный телеканал RT отправил в Минск десятки репортеров и операторов для работы в белорусских государственных СМИ после того, как многие сотрудники и ведущие ушли в отставку в знак протеста против фальсификации президентских выборов в прошлом месяце", - передает The Times. - По словам одного московского телеоператора, RT сделала ему предложение с оплатой "до" 8 тыс. евро в месяц за переезд в Минск. Он отказался". "(...) Попытка RT управлять освещением белорусского государственного телевидения и радио осуществляется на самом высоком уровне, относящемся к ведению Андрея Благодыренко, члена руководства сети, в которую как в "Россию Сегодня" входят RT и радиосеть Sputnik. Благодыренко возглавляет освещение того, что россияне называют "ближним зарубежьем" - бывшего СССР и стран Балтии. Он бывший муж главного редактора RT Маргариты Симоньян. Благодыренко подчиняется Симоньян, которая работает под общим руководством Дмитрия Киселева, которого считают ключевым кремлевским пропагандистом. (...)" "Кампания по набору сотрудников для заполнения вакансий на белорусском государственном телевидении началась после серии отставок ведущих и других сотрудников, возмущенных предвзятым освещением президентских выборов", - пишет The Times, упоминая про уход телеведущих Сергея Козловича и Ольги Бахатыревич. "В течение несколько дней после этих отставок и невыходов на работу со стороны десятков других сотрудников государственных СМИ появились сообщения о том, что в Минск прибыло много российских журналистов (...)", - говорится в статье. "Заработная плата, предлагаемая российским журналистам, намного выше, чем в Белоруссии, где средний доход составляет около 300 фунтов в месяц. Московскому оператору, к которому обратилась RT, сказали, что его навыки - и два иностранных языка, на которых он говорит - будут иметь большое значение для освещения событий в Белоруссии", - сообщается в публикации. "Я разговаривал по телефону с коллегой по цеху из Минска всего за пару дней до звонка, и он сказал мне ожидать такого звонка, поскольку RT обзванивает лучших представителей телевидения в Москве, - рассказал The Times оператор, попросивший сохранить его анонимность - Это был недолгий телефонный звонок. Они предложили мне до 8 тыс. евро в месяц, я сказал им "нет, спасибо" и повесил трубку". "Когда The Times обратилась к RT за комментарием, телеканал ответил с характерным сарказмом: "Действительно, тысячи и тысячи ведущих новостей, операторов и редакторов летят следующим рейсом в Минск, чтобы выполнить работу, которую основные сделать не смогут". (...) Источник: The Times