Страх перед "исламистским вирусом": почему соседи Афганистана не хотят принимать беженцев

"С тех пор как к власти в Афганистане пришел "Талибан"*, тысячи людей хотят покинуть страну. Уже только с точки зрения географической близости соседние с Афганистаном государства - Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан - могли бы предоставить им убежище. Но эти страны отказываются принимать беженцев. Там царит страх перед исламизмом", - пишет немецкий журнал Focus.

"Эти три страны в настоящее время не расположены к тому, чтобы принимать большое количество людей", - сказал эксперт по Центральной Азии Урс Ункауф в интервью Focus. С одной стороны, для этого у каждой из них есть свои мотивы: в Туркменистане и без того очень ограничительная миграционная политика, после начала пандемии въезд иностранцев туда был полностью запрещен. И до этого страна выдала всего несколько тысяч виз", - передает издание.

"Таджикистан, в свою очередь, считается самой бедной страной в Содружестве Независимых Государств (СНГ) - организации, в которую вступило большинство государств-преемников Советского Союза - и вряд ли обладает ресурсами для приема беженцев".

"Географические условия в трех соседствующих странах также затрудняют создание там структур помощи беженцам. В конце концов, граница между Афганистаном и Туркменистаном - это пустыня; шансы выжить после пересечения ее пешком невелики. Аналогичная ситуация складывается и на пути из Афганистана в Таджикистан, где две страны разделяет горный массив".

"Однако все три страны Центральной Азии объединяет одна главная политическая причина: "Они опасаются, что беженцы принесут с собой исламистские идеи и тем самым будут способствовать политической радикализации принимающих их светских обществ", - пояснил Ункауф. Эксперт по Центральной Азии Беате Эшмент, выступая на радиостанции Deutschlandfunk, назвала эту проблему страхом перед "исламистским вирусом".

"По словам Ункауфа, страх принять тайных талибов*, которые могут усилить радикальные исламистские движения в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане, велик. Уже в 1990-х годах светские и исламистские силы в Таджикистане боролись друг с другом. Чтобы избежать подобных волнений, президенты трех стран, по мнению эксперта, будут последовательно отвергать иммиграцию из государств с радикальными исламистскими движениями".

"В этом вопросе государства Центральной Азии преследуют одинаковые цели с Россией. Москва тоже стремится предотвратить возможную исламизацию региона. Об этом не в последнюю очередь свидетельствуют последовательные действия в отношении Чечни, исповедующей ислам и стремившейся к независимости после распада Советского Союза. С ней Россия вела кровопролитные бои в 1990-х годах", - говорится в статье.

"Это знак того, что Россия считает безопасные границы приоритетом и в настоящее время не будет открыта к приему афганских беженцев", - считает Ункауф, который также является дипломатическим советником Ассоциации развития экономики и внешней торговли Германии".

"Наряду со страхом перед импортом исламизма, свою роль играет и исторический опыт, на основании которого Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в настоящее время не хотят принимать беженцев из Афганистана. "В этом году эти страны отмечают 30-летие независимости. 30 лет - это небольшой срок в истории", - говорит эксперт по Центральной Азии. За это время в некоторых случаях еще не успели полностью сформироваться определенные структуры, включая общественные. "В настоящее время эти страны в первую очередь озабочены своими внутренними делами, а не внешними проблемами", - пояснил Ункауф".

"Поэтому, по мнению эксперта, своего рода сделку по беженцам между ЕС и Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном заключить не удастся. "Даже если кажется, что это очевидное решение - например, потому что у Афганистана больше общего с этими тремя центральноазиатскими странами в плане религии и культуры, чем со странами ЕС - там это так не воспринимают", - сказал Ункауф".

"С другой стороны, эти страны и не считают себя частью Запада - не говоря уже о его предыдущих действиях в регионе. "Проблема в том, что архитектура безопасности, которую Запад хотел реализовать в течение 20 лет, потерпела неудачу. Западная политика безопасности слишком мало сотрудничала с региональными игроками", - полагает эксперт по Центральной Азии. (...) "Если бы Запад стремился к диалогу, возможно, отношение к политике в отношении беженцев было бы иным. Потому что теперь эти страны говорят: "Теперь, когда гром уже грянул, они с нами разговаривают", - отметил Ункауф".

"То, что происходит сейчас в Афганистане, должно стать уроком для стратегического диалога с региональными игроками и мировыми державами в регионе", - считает Ункауф. Его можно стабилизировать, предложив вести переговоры. Политикам нужно повышать компетенцию в вопросах Центральной Азии и уделять больше внимания историческим, культурным и социально-экономическим особенностям соответствующих государств. "В этом плане западному альянсу предстоит еще много работы", - сказал эксперт по Центральной Азии".

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации