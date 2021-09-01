ВОЗ начала отслеживать новый вариант коронавируса "Мю"

(...) ВОЗ сообщает, что начала отслеживать новый вариант коронавируса, получивший название "Мю", который впервые был выявлен в Колумбии в январе, пишет Le Figaro.

"На данный момент этот вариант - B.1.621 согласно научной номенклатуре - внесен в список "вариантов, представляющих интерес", уточнила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене о развитии пандемии. ВОЗ отмечает, что у этого варианта есть мутации, которые могут указывать на риск "иммунного бегства" (устойчивости к вакцинам), и подчеркивает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять его характеристики", - говорится в статье.

(...) "Появление в конце 2020 года вариантов, представляющих повышенный риск для глобального общественного здравоохранения, побудило ВОЗ охарактеризовать и внести в разные списки варианты, представляющие интерес, и варианты, вызывающие озабоченность, с тем чтобы определить приоритетность эпиднадзора и исследовательской деятельности на глобальном уровне. Варианты, представляющие интерес или вызывающие озабоченность, ВОЗ решила обозначать с использованием букв греческого алфавита, дабы избежать какого-либо клеймения конкретной страны и облегчить произнесение названий для широкой публики", - поясняет автор публикации.

"В настоящее время ВОЗ считает вызывающими озабоченность 4 варианта, в том числе варианты Альфа, присутствующий в 193 странах, и Дельта, присутствующий в 170 странах, в то время как 5 других вариантов относятся к представляющим интерес (включая Мю)", - говорится далее.

"Вариант Мю впервые был обнаружен в январе в Колумбии. С тех пор о нем сообщалось в других странах Южной Америки и в Европе, - указывает издание. "Хотя глобальная распространенность варианта Мю среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1%, его распространенность в Колумбии (39%) и Эквадоре (13%) постоянно увеличивается", - пояснила ВОЗ.