Коронавирус настиг Израиль, ставший показательным примером вакцинации

(...) "Сегодня количество новых случаев Covid-19 в Израиле каждый день стремительно растет (в среднем почти 9 тыс.). Страна даже побила рекорд суточного прироста заражений с начала пандемии: так, во вторник, незадолго до начала учебного года, было зарегистрировано почти 11 тыс. случаев", - пишет Le Figaro.

"А ведь в начале года еврейское государство стало показательным примером как одна из первых стран, начавших масштабную и эффективную кампанию вакцинации. Ситуация улучшалась быстрее, чем где-либо еще. Неужели страна слишком быстро отпраздновала победу, ослабив ограничения и позволив людям поверить в то, что они могут снизить свою бдительность в отношении барьерных жестов?" - задается вопросом автор статьи.

"По мнению эпидемиолога Антуана Флао, Израиль, который "в какой-то мере играет роль лоцмана для других стран, (...) слишком быстро почувствовал себя защищенным от новой волны. Давайте вспомним, что в начале пандемии мы говорили о пороге коллективного иммунитета в 60% как о цели, которую необходимо достичь для того, чтобы иметь возможность начать новую жизнь. Израиль показывает нам, что это не так".

"Несмотря на то, что еврейское государство одним из первых начало массовую вакцинацию, кампания постепенно выдохлась, и количество людей, получивших две дозы, достигло пика на уровне около 63%. Таким образом, более заразный вариант Дельта стал распространяться не только среди непривитых людей, но и среди тех, кто получил две инъекции более шести месяцев назад. В конце июля органы здравоохранения начали кампанию по введению третьей дозы, которая также затронет несовершеннолетних старше 12 лет", - говорится в статье.

Однако Антуан Флао напоминает, что "последние израильские данные показывают, что в отношении тяжелых осложнений при Covid-19 эффективность вакцины против этого варианта остается очень высокой. Снижение эффективности вакцинации могло сыграть роль в передаче варианта Дельта, но не в количестве госпитализаций или смертей". По его мнению, в любом случае опыт Израиля показывает, что для борьбы с этим вирусом нельзя полностью делать ставку на вакцинацию: "Необходимо комбинировать ее с другими мерами, например, не слишком быстро отказываться от маски в помещениях".