Украина - новое модное направление для туристов из Персидского залива

(...) "Киев, Львов и Одесса за неимением Парижа, Лондона и Рима. В последние месяцы неожиданным новым модным направлением для туристов из Саудовской Аравии и стран Персидского залива стала Украина. Не имея возможности из-за санитарных ограничений свободно приезжать и посещать традиционные основные туристические направления в Европе, многие из этих путешественников переключились на очарование украинских городов", - пишет журналист Les Echos Пьер Дему.

(...) "Так, в первом полугодии число саудовских туристов достигло 14 тыс. человек по сравнению с ... всего 350 годом ранее, по данным Украинского агентства по туризму, - говорится в статье. - (...) "До сих пор Львов, одно из главных туристических направлений, посещали в основном европейцы. Теперь в этом городе торговцы и заинтересованные стороны в сфере туризма адаптировались к новой клиентуре, переведя меню и другие программы на арабский язык".

(...) "Этот успех является результатом организованной украинскими властями стратегии по привлечению таких туристов с высокой покупательной способностью, - указывает автор публикации. "Для нескольких стран Персидского залива введен безвизовый режим, и дипломаты прилагают усилия, чтобы убедить компании предлагать дешевые прямые рейсы", - поясняет украинское национальное информационное агентство "Укринформ".

"Правительство надеется капитализировать такой успех, позволяющий индустрии туризма поддерживать свою активность, несмотря на пандемию.Однако местные СМИ опасаются, что внезапная популярность исчезнет, как только будут сняты ограничения в западных странах", - резюмирует Пьер Дему.